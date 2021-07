Bunt w Lewicy po decyzji Czarzastego. Piszą list: „Włodku, żarty na bok”

W sieci pojawił się list, jaki do Włodzimierza Czarzastego, szefa Nowej Lewicy, wystosowali parlamentarzyści ugrupowania. Domagają się pilnego zwołania zarządu partii i krytykują decyzje Czarzastego o zawieszeniu europosła i szefa śląskich struktur Marka Balta. „Żarty na bok” – zaznaczają. Pod listem podpisało się kilkunastu parlamentarzystów.

W poniedziałek przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wiceszef ugrupowania i szef śląskich struktur partii, europoseł Marek Balt został zawieszony w prawach członka partii. Powodem jest brak reakcji na postawę radnych, głosujących w śląskim sejmiku razem z PiS m.in. w sprawie absolutorium i wotum zaufania dla zarządu woj. śląskiego, kierowanego przez Jakuba Chełstowskiego z PiS.





Nie czas na żarty

„Ale żarty na bok” – dodają. Jak podkreślono, chodzi o „poważną decyzję skutkującą gwałtownym wzrostem napięcia wewnątrz naszej partii i klubu”.



„Nie potrzebujemy kłótni: potrzebujemy mądrego, wyważonego przywództwa, by sprawnie i zgodnie ze statutem sfinalizować proces połączenia b. Wiosny i Nowej Lewicy” – podkreślają posłowie i posłanki. „Nie jest to łatwe zadanie, tak ze względu na sam statut, jak i zaciągnięte wcześniej (rzekomo w imieniu całej partii) zobowiązania” – oceniają w piśmie do Włodzmierza Czarzastego.





Kto podpisał list do szefa Nowej Lewicy?

