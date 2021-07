Premier: Wyrywamy się dziś z zaklętego kręgu niemożności

Wyrywamy się dziś z zaklętego kręgu niemożności, w którym ciągle mówiono, że na nic nie ma pieniędzy – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Górznie w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Szef rządu prezentował założenia Polskiego Ładu i jego znaczenie dla średnich miast i miasteczek. – Wspólnym mianownikiem Polskiego Ładu jest to, aby Polacy mogli zarabiać więcej – podkreślił.

– Jestem przekonany, że nam, Polakom, nigdy nie brawowało wiary, że możemy odgrywać realną siłę na arenie dziejów. Brakowało nam rozpędu, środków, ale zdolności Polaków, nasza pracowitość predysponowała nas do czegoś więcej. Historia nas jednak poturbowała – mówił szef rządu.



Mateusz Morawiecki wskazał na odbudowę Pałacu Saskiego, jako ważnego symbolu. – Przez prawie cały XX wiek próbowano nas wykorzenić, oderwać nas od naszej kultury, tożsamości, wiary. Dziś odbudowujemy Pałac Saski, który jest symbolem Polski. Niemcy w barbarzyński sposób niszczyli naszą tkankę materialną – wskazał.





Naprawa finansów publicznych

źródło: TVP Info

– Wyrywamy się dziś z kręgu niemożności, w którym ciągle mówiono, że „na nic nie ma pieniędzy”. U źródeł naszych sukcesów była naprawa finansów publicznych – podkreślił., do rozwoju Polski, jakiego jeszcze nie było – wskazał premier.– Jednym z naszych priorytetów była rozbudowa dróg szybkiego ruchu, autostrad, które docierają do miast powiatowych i to udaje się realizować, przykładem jest droga S12 – dodał Morawiecki.Szef rządu zapewnił, że środki na rozwój są. –. Polski Ład ma służyć budowie, modernizacji dróg powiatowych, gminnych, linii kolejowych, sieci wodociągowych. Mamy środki na realizację tych celów, na poprawę życia Polaków – zaznaczył.– W ramach Polskiego Ładu przeznaczamy także dodatkowe środki na polskie rolnictwo. Znakiem firmowym rządu Zjednoczonej Prawicy jest wiarygodność – wskazał Morawiecki. – Jestem szczęśliwy, że w Polsce mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w, że tworzymy coraz więcej miejsc pracy – razem z przedsiębiorcami i samorządowcami – dodał.