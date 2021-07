Odcinanie głów, wyrywanie dzieci z łon. W tym kraju wyznawcom Chrystusa grozi zagłada

Północna i środkowa Nigeria jest obecnie areną jednego z najkrwawszych prześladowań chrześcijan na świecie. Działające na tym terenie bojówki tzw. Państwa Islamskiego i Boko Haram dzieli wiele, łączy jedno – nienawiść do wyznawców Chrystusa i chęć ich całkowitego wytępienia. Metropolita Lagosu abp Alfred Martins zaapelował do władz o wprowadzenie stanu wyjątkowego w całym kraju.

Zdaniem duchownego tylko w ten sposób uda się opanować terrorystów i wprowadzić kruche bezpieczeństwo. – Nie rozwiąże to wszystkich problemów, ale zapewni siłom odpowiedzialnym za ochronę obywateli potrzebne narzędzia do walki z dżihadystami – przekonuje abp Martins.



Zauważa, że policja i wojsko nie mają odpowiedniego wyposażenia do walki z dobrze uzbrojonymi bojownikami, a wielu funkcjonariuszy po prostu boi się o życie swoich rodzin.





Rozwiązaniem: federalizacja Nigerii

Według znacznej części nigeryjskiego episkopatu dobrym rozwiązaniem jest także federalizacja. Dzięki temu rozwiązaniu poszczególne stany będą miały możliwość bezpośredniego i szybszego dysponowania zasobami bez konieczności czekania na decyzję Abudży.Wiceprezes amerykańskiego Instytutu Wolności Religijnej Eric Patterson zaznacza, że działać trzeba jak najszybciej. Podczas wystąpienia na Kapitolu podkreślił, że Nigerię może czekać los Rwandy, czyli ludobójstwo na wielką skalę, jeśli społeczność międzynarodowa nie zareaguje na czas.Uczestnicy spotkania w stolicymieli możliwość wysłuchania wstrząsających opowieści ocalałych z rąk islamistów chrześcijan. Świadkowie opowiadali o nieludzkiej przemocy ze strony dżihadystów: odcinaniu głów i wyrywaniu dzieci z kobiecych łon.Zdaniem Pattersona. Od 2015 r. zniszczonych zostało na tych terenach ponad 2 tys. kościołów, a od 4 do 5 milionów wyznawców Chrystusa zmuszono do opuszczenia swoich domów.Według najnowszego raportu w tym okresie w Nigerii życie straciło 12 tys. chrześcijan. – Nie chodzi tutaj o zwyczajne w Afryce konflikty pomiędzy hodowcami bydła a rolnikami. W Nigerii zabija się chrześcijan w sposób systematyczny i celowy – podkreślił Patterson.