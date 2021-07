Władze Warszawy: „Nie ma miejsca” na ulice Polaków, którzy ratowali Żydów

„Niestety, nie będzie uluc Aleksandra Ładosia i Konstantego Rokickiego w Warszawie” – poinformował w środę ambasador RP w Turcji Jakub Kumoch. O uhonorowanie Polaków ratujących Żydów wnioskowali ocaleni z Holokaustu. W odpowiedzi urzędników stołecznego ratusza usłyszeli, że w Warszawie na takie ulice „nie ma miejsca”.

Kim byli Ładoś i Rokicki?

Warszawa mówi „nie” polskim bohaterom

Niestety nie będzie ulic Aleksandra Ładosia i Konstantego Rokickiego w Warszawie. Ocaleni, którzy o to wnioskowali, usłyszeli, że nie ma miejsca. :( — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) July 7, 2021

Ratowali Żydów z zagłady. „Nie ma dla nich miejsca” w stolicy

#wieszwiecej Polub nas

Komunistyczne relikty trzymają się mocno

, współtwórca akcji paszportowej ratującej Żydów przed Zagładą. Rok 2021 został ogoszony przez Sejm Rokiem Grupy Ładosia – co wiąże się z 80. rocznicą rozpoczęcia tak zwanej „akcji paszportowej” w celu ratowania Żydów przed Holokaustem.Także Konstanty Rokicki brał udział w akcji ratowania Żydów z Holocaustu jako członek „grupy berneńskiej”, zwanej także „grupą Ładosia”. Więcej o jego postaciPod koniec 2020 roku grupa ocalałych z Holokaustu oraz ich potomków zawnioskowała do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o upamiętnienie Aleksandra Ładosia i Konstantego Rokickiego.Pismo do prezydenta Warszawy w imieniu kilkudziesięciu osób skierowała Heidi Fishman, córka ocalałej z Holokaustu Ruth Lichtenstern. Wniosek zyskał też poparcie m.in. rabina Michaela Schudricha oraz dyrektora Muzeum Auschwitz dr Piotra Cywińskiego.Teraz ambasador Polski w Turcji Jakub Kumoch informuje, że stołeczne władze wydały decyzję odmowną.W odpowiedzi – którą opublikowal Kumoch na Twitterze – podinspektor z Biura Kultury Urzędu Miasta st. Warszawy przekazała, że sprawę rozważali stołeczni radni na obradach Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego w marcu tego roku.„Obecnie jednak w Warszawie brakuje odpowiednio godnych obiektów do nadania nazw upamiętniających. Istotne jest, by miejsce poświęcone ww. bohaterom nie było przypadkową lokalizacją” – przekazała urzędniczka.Podinspektor z Biura Kultury wspomniała przy tym o nadaniu nazwy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata rondu w Śródmieściu.

Okazuje się, że w stolicy nie ma miejsc dla polskich bohaterów, choć w przestrzeni miejskiej wciąż funkcjonują niezdekomunizowane nazwy ulic i alei – jak choćby aleja Armii Ludowej, której nazwy kurczowo trzyma się ratusz Rafała Trzaskowskiego i warszawscy radni.



Wspomniana arteria miała nosić imię tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego – i było tak przez krótki czas, po czym zastąpiono ją na powrót tablicą z nazwą al. Armii Ludowej, w lutym 2019 roku.

Nie wiem czy Rafał Trzaskowski ma świadomość, ale jest taki prezydent Warszawy, za którego kadencji zniknęła ulica Lecha Kaczyńskiego.

Panie Rafale, pan się skontaktuje z prezydentem Warszawy i spyta co się stało. pic.twitter.com/0dUAiCa87I — Norbert Nowicki (@norbert_nowicki) May 18, 2020

Zobacz także:

Nie tylko al. Armii Ludowej

"Dąbrowszczacy” byli później kadrą zbrodniczej bezpieki w Polsce Ludowej.



Nie udało się usunąć nazw ulic ich imienia w miastach rządzonych przez "opozycję totalną" - mamy w Warszawie nie tylko aleję komunistycznej Armii Ludowej, jest też ulica „Dąbrowszczaków”. pic.twitter.com/5tpGqPKa0f — Romuald Szeremietiew (@RSzeremietiew) November 27, 2020

źródło: portal tvp.info

Wciąż istnieje także ulica imienia– stalinowskiej organizacji młodzieżowej, przybudówki partii komunistycznej (PPR-PZPR) uczestniczącej w budowie systemu komunistycznego terroru w Polsce.O usunięcie nazwisk zbrodniarzy z przestrzeni publicznej wielokrotnie zabiegałw ramach dekomunizacji. Wskazywał przy tym m.in. na ul. Dąbrowszczaków, zlokalizowaną na Pradze-Północ. W ocenie IPN „Dąbrowszczacy” byli realizatorami polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim i należeli do ściśle współpracującego z wywiadem sowieckim pionu politycznego – pełnili m.in. funkcje komisarzy politycznych, tworzone przy jednostkach wojskowych według wzorców stalinowskich.