Grodzki prowadzi własną politykę zagraniczną. Kulisy wizyty chargé d'affaires Izraela w Senacie

W środku sporu między Polską a Izraelem o nowelizację ustawy mającej zakończyć problem dzikiej reprywatyzacji marszałek Senatu Tomasz Grodzki przyjął z wizytą charge d'affaires ambasady Izraela. W rozmowie z portalem tvp.info wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński nie ukrywa, że tego typu działanie budzi „co najmniej niezrozumienie oraz sprzeciw” Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Problem w tym, że Grodzki nie tylko zignorował sugestie i prośbę resortu, ale też przekroczył konstytucyjne kompetencje, które nie przewidują dla Senatu zadań związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej.

We wtorek w mediach społecznościowych Senatu opublikowano zdjęcie z wizyty charge d'affaires ambasady Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon u marszałka Tomasza Grodzkiego.





Okazuje się, że po ponad dobie od spotkania Senat nadal nie przekazał notatki ani ustaleń, które zapadły w jego trakcie – przekazał w środę nawiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jak dodał,. Mimo to resort dyplomacji przygotował komplet materiałów informacyjnych i polskie stanowisko ws. nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, który jest przedmiotem polsko-izraelskiego sporu.W rozmowie z portalem tvp.infopodkreśla, że to szczególnie ważne, by wszystkie instytucje państwa zachowały jednolite stanowisko i podejście w stosunkach zewnętrznych oraz toczącego się procesu legislacyjnego.

– Przed spotkaniem zasugerowaliśmy, by przedstawiciel MSZ wziął udział w spotkaniu. Niestety, nasza prośba została zignorowana. Nie mamy także wciąż informacji z tego spotkania; nie wiemy, o czym była rozmowa i czy zostały dokonane jakieś ustalenia – przyznaje dyplomata. Jabłoński dodaje, że w środę ponownie zwrócono się do kancelarii Senatu o przekazanie notatki z tego spotkania – prośba została jednak ponownie zignorowana.





O spotkanie z Grodzkim zabiegała strona izraelska

Nasz rozmówca wskazuje, że z informacji przekazanych przez Senat wynika, że o spotkanie z Tomaszem Grodzkim zabiegała strona izraelska.Czy można po tym wnioskować, że izraelska dyplomacja dąży do wywarcia wpływu na polską legislację poprzez rządzony przez opozycję Senat? Paweł Jabłoński ocenia, że nie należy dziwić się inicjatywie charge d'affaires ambasady Izraela w Polsce.

Zagraniczne ambicje Senatu marszałka Grodzkiego

To nie pierwszy raz, gdy marszałek Senatu prowadzi własną politykę zagraniczną bez konsultacji z MSZ i rządem.Już na początku urzędowania zapowiadał zresztą, że

W rozmowie z portalem tvp.info Jabłoński przyznaje, że wielokrotnie resort dyplomacji interweniował w tej sprawie i proponował pomoc w kontaktach m.in. z licznymi zagranicznymi ambasadorami, których przyjmował Grodzki. Nie zawsze też było wiadomo, czego dotyczyły rozmowy.



– Senat czasem te informacje przekazuje, czasem nie. W przeszłości w ogóle tego nie robiono, natomiast liczne interwencje doprowadziły do tego, że przynajmniej z części tych spotkań otrzymujemy notatki – mówi dyplomata.





Niekonstytucyjne zapędy

Uwagi te pozostają – niestety – w pełni aktualne.



Podkreśla jednak, że zasadnicza kwestia pozostaje niezmienna:– na co Jabłoński wskazywał także publicznie na Twitterze.– W niektórych sprawach Senat zwraca się z pytaniami o sugestie i rekomendacje. Ale nadal sytuacja jest bardzo daleka od właściwej – dodaje wiceminister.

