W pogodzie dopiero się zacznie. Superkomórki burzowe nad Polską [PROGNOZA]

Najbliższe dni upłynął nie tylko pod znakiem upałów. Czeka nas dynamiczna pogoda: wysokie temperatury i ulewne opady deszczu, a do tego dojdą gwałtowne burze z gradem – prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w 12 województwach. Z kolei ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują nad morzem, na Kujawach i w Wielkopolsce. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

Eksperci wskazują, że w najbliższych dniach pogodę w kraju będzie kształtowała szeroka strefa pofalowanego frontu atmosferycznego.





„Silny kontrast termiczny i gwałtowne zjawiska pogodowe”

Źródło: IMGW-PIB

Prognoza pogody: kulminacja zagrożeń w czwartek wieczorem

„Front będzie rozdzielał gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego na wschodzie od chłodniejszego polarnego morskiego na zachodzie. Z powodu blokady wyżowej nie będzie mógł on szybko przemieścić się poza obszar naszego kraju, a silny kontrast termiczny, który powstanie na jego linii będzie paliwem do generowania bardzo gwałtownych zjawisk” – wskazano w synoptycznej prognozieFront będzie najbardziej odczuwalny w zachodniej połowie kraju, gdzie należy spodziewać opadów deszczu, okresami bardzo intensywnych i burz z gradem oraz silnymi porywami wiatru., porywy wiatru do 80 km/h i punktowo do 100 km/h orazEksperci IMGW przestrzegają, że kulminacja niebezpiecznych zjawisk prawdopodobnie przypadnie na godziny wieczorne w czwartek i noc z czwartku na piątek. W zachodniej połowie kraju wystąpią wówczas. Możliwe są zjawiska nawałnicowe, w tym

Również. Niemal w całym kraju występować będą przelotne opady deszczu i gwałtowne burze z gradem. Ulewy, które dadzą sumy opadów nawet 50-60 mm na 12 godzin, powodować będą lokalne podtopienia, szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Porywy wiatru do 100 km/h.Spokojniej będzie tylko na krańcach wschodnich.

Do piątku, gdy nad Polską obecna będzie gorąca masa powietrza, zostaną z nami także upały. W miarę przemieszczania się strefy frontu obszar nimi zagrożony będzie się stopniowo zmniejszał, jednak we wschodniej połowie Polski trzeba się spodziewać temperatury maksymalnej od 28 do 33 stopni Celsjusza. Ponieważ temperatura nocami w tym rejonie nie będzie spadać poniżej 18 – 21 stopni, odczucie gorąca będzie potęgowane, biomet będzie niekorzystny.



Burze, także gwałtowne, nadal możliwe będą na wschodzie i południowym wschodzie kraju, a opady deszczu na północy. Temperatura maksymalna od 20 do 26 stopni i tylko na wschodzie może sięgać 29 stopni Celsjusza.





Pogoda w drugiej dekadzie lipca

Synoptycy IMGW prognozują, że kolejny tydzień (12-18 lipca) zapowiada się. Podobnie jak ma to miejsce teraz, jego druga część także będzie burzowa.