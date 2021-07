Nielegalna migracja z Białorusi. Litwa obsadzi granicę wojskiem

Litwa na granicy z Białorusią postawi wojskową barierę, by powstrzymać nielegalną migrację – oznajmiła premier kraju Ingrida Szimonyte.

Szefowa rządu zaznaczyła, że nie będzie to „murowana, czy żelazna ściana”. – Mówimy tu o barierze harmonijkowej, jaką wykorzystuje w swych celach wojsko – powiedziała Szimonyte. Wskazała, że ma to być wyraźny sygnał dla organizatorów nielegalnej migracji.



Premier zapowiedziała też, że na litewsko-białoruską granicę zostanie wysłane wojsko.





Trzykrotny wzrost liczby migrantów

W tym roku na Litwę zpróbowało nielegalnie przedostać się ponad 1400 osób. Liczba ta jest prawie 18-krotnie wyższa niż w całym 2020 roku. W ubiegłym roku zatrzymano 81 nielegalnych migrantów.Wśród zatrzymanych są też obywatele Iranu, Syrii, Białorusi, Rosji, Gwinei, Turcji, Si Lanki oraz krajów Afryki.Pomoc Litwie zadeklarował szef MSZ Zbigniew Rau. – Pierwsza rzecz – to strona litewska musi zwrócić się o konsultacje, ewentualnie później pomoc. Sytuacja jest niezwykle poważna, a poważna sytuacja wymaga poważnych reakcji, a poważne reakcje wymagają poważnego namysłu i poważnych konsultacji – mówił Rau.Dodał, że „najprawdopodobniej, zgodnie z ustaleniami i polskimi, i także litewskimi, ale nie tylko, problem sprowadza się do zachęcania migrantów z Bliskiego Wschodu, konkretnie z jednego miasta, do przybywania na Białoruś, a później ułatwiania im znalezienia drogi do granicy litewskiej i później wskazuje się te miejsca, gdzie oni mogą w sposób w miarę bezpieczny przekroczyć białorusko-litewską granicę”.Jak mówił Rau, zjawisko to urasta do takich rozmiarów, że stanowi autentyczny już problem nie tylko państwa litewskiego, ale także