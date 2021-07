Tusk: Kopacz szykowała „500 Plus”. Sawicki: Nie przypominam sobie

– Nie przypominam sobie, żeby za premier Ewy Kopacz były proponowane takie rozwiązania jak program „500 Plus”; nie znajdowały one akceptacji u ministra finansów Jacka Rostowskiego – powiedział na antenie TVP1 w „Kwadransie politycznym” poseł PSL Marek Sawicki. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi b. premiera Donalda Tuska. Będąc w Szczecinie stwierdził on, że w zasadzie jego partia sama wymyśliła program „500 Plus”, a jego następczyni na stanowisku szefa rządu - Ewa Kopacz - prawie ten program wprowadziła.

Nowo wybrany p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w poniedziałek w Szczecinie powiedział, że po końcu kryzysu finansowego „uznano, że udało się przeprowadzić Polskę przez kryzys w taki sposób, że można rozpocząć też programy socjalne, które, jestem o tym przekonany, w tym samym czasie byśmy przeprowadzili”. Według Tuska, „ Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt, podobny do »500 Plus«, z podobnymi skutkami, ale ona była w tym ostatnim roku porządkowania sytuacji po światowym kryzysie finansowym”.



Sawicki pytany w środę w „Kwadransie politycznym” TVP, czy b. premier Ewa Kopacz chciała wprowadzić w 2014 lub 2015 r. program „500 Plus”, powiedział, że nie pamięta tej propozycji i takiego zdarzenia.



– Nie przypominam sobie, żeby za premier Ewy Kopacz tego typu rozwiązania były proponowane – przyznał poseł PSL.

– Na pewno pamiętam, że mówiła o tym (minister pracy i polityki społecznej w rządzie PO-PSL w latach 2007-2011) Jolanta Fedak. Niestety nie znajdowały one akceptacji u ministra finansów Jacka Rostowskiego, który mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie na takie programy – stwierdził Sawicki. Jego zdaniem, „dużo programów w zakresie promocji rodziny wprowadził (minister pracy i polityki społecznej w rządzie PO-PSL w latach 2011-2015) Władysław Kosiniak-Kamysz i to się udało”. Wskazał m.in. na wprowadzenie rocznego płatnego urlopu rodzicielskiego.



