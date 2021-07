Minister Czarnek: 244 mln zł na programy wsparcia uczniów po pandemii

244 mln zł przeznaczonych zostanie w tym roku na realizację czterech programów kompleksowego wsparcia uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej w związku z pandemią COVID-19 – powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Programy dotyczą m.in. zwiększenia aktywności sportowej uczniów oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli.

Pierwszy z programów to „WF z AWF - Aktywny powrót uczniów do szkoły” - przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej, drugi - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli, trzeci - pomoc w uzupełnieniu wiedzy - dodatkowe zajęcia wspomagające, czwarty – „Dobrze widzieć” to program profilaktyki krótkowzroczności .



Szef MEiN na początku marca br. zapowiedział realizację czterech programów wsparcia uczniów. Programy mają charakter kompleksowy i dotyczą różnych aspektów rozwoju młodego człowieka. W środę na konferencji prasowej Czarnek poinformował, że na realizację programów wsparcia uczniów MEiN przeznaczy w tym roku ok. 244 mln zł. – Jeśli trzeba będzie, będziemy te środki zwiększać. Wszystko będzie zależało od tego, jakie będzie ostatecznie zainteresowanie nauczycieli, dyrektorów, samorządów i samych dzieci – podkreślił.

Wysiłek ma pomóc dojść do siebie, po izolacji

„WF z AWF - Aktywny powrót do szkoły” to program przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego. Jego głównym celem jest poprawa oraz monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.Min. Czarnek poinformował, że. – Dziękuję nauczycielom za to zainteresowanie. Szkolenia są prowadzone przez wszystkie Akademie Wychowania Fizycznego w Polsce, we wszystkich częściach naszego kraju. Są kontynuowane jeszcze teraz, będą przyspieszane jeszcze w okresie wakacji tak, aby ogromna liczba nauczycieli WF została przeszkolona. Wszystko po to, aby odbywały się dodatkowe zajęcia tzw. Sport kluby - powiedział Czarnek.W środę 7 lipca rozpoczyna się rejestracja na „sport kluby”. Zajęcia sportowe mają trwać godzinę lub dwie tygodniowo.Minister przypomniał, że samorządy - organy prowadzące szkoły - zgłaszały zainteresowanie programem zajęć wspomagających dla uczniów. Podał, że. Zaznaczył, że "są to zajęcia, które są na zasadzie dobrowolności. Minister poinformował, że na. Jak mówił, część szkół organizowała zajęcia już w czerwcu, większość chce je realizować od września.

Reagować na problemy uczniów

– Trzeci komponent tego naszego narodowego wsparcia po pandemii to komponent psychologiczno-pedagogiczny dla uczniów i nauczycieli" - wskazał Czarnek.. Jak zaznaczył szef MEiN program realizowany będzie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Fundację Polskiej Akademii Nauk. Wartość programu to 15 mln zł. Program polega na diagnozie problemów uczniów, doradztwie psychologiczno-pedagogicznym, w tym interwencyjnym oraz na szkoleniach nauczycieli, szkolnych pedagogów, uczniów i rodziców. – Ta diagnoza trwa i siłą rzeczy będzie jeszcze we wrześniu kontynuowana po powrocie dzieci do szkoły – zaznaczył szef resortu edukacji.. Pilotażowy program w tym zakresie „Dobrze widzieć” zrealizuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Jego koszt w tym roku to 1,1 mln zł. Badania przesiewowe prowadzone będą w IV kwartale tego roku w grupie 900 dzieci z lubelskich szkół. Zbadanych ma być również 60 nauczycieli i 450 rodziców dzieci objętych programem.