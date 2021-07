Szczecińskie trojaczki wyszły ze szpitala. Są identyczne, mają takie samo DNA oraz grupę krwi

Klara, Amelia i Nadia - to pierwsze trojaczki jednojajowe, które urodziły się w szczecińskim szpitalu „Zdroje”. Dziewczynki mają identyczny wygląd, ten sam materiał genetyczny i grupę krwi. Po dziewięciu tygodniach na oddziale intensywnej terapii noworodka, w końcu mogły pojechać do domu.

Trojaczki pochodzą z ciąży jednojajowej i jednokosmówkowej - mają identyczny wygląd, ten sam materiał genetyczny i grupę krwi. Takie ciąże, jak poinformował szpital „Zdroje” są najrzadszą odmianą ciąż trojaczych. Kiedy okazało się, że Elżbieta Kiewra będzie miała trojaczki, lekarze objęli ją szczególna opieką. Takie ciąże są bardzo zagrożone.



Lekarze liczyli, że uda się utrzymać ciążę do 33-34 tygodnia, jednak konieczne było jej rozwiązanie w 29. tygodniu; mimo stosunkowo niskiego wieku ciążowego neonatolodzy określili stan dzieci jako dobry. – Doszło do powikłania typowego dla ciąży wielopłodowej, czyli do przedwczesnego porodu - nie można go już było zahamować. Uznaliśmy, że dzieci osiągnęły dojrzałość, były już zresztą przygotowane pewnymi procedurami medycznymi, więc stwierdziliśmy, że bezpieczniejsze i bardziej korzystne i dla dzieci, i dla mamy będzie zakończenie tej ciąży" - powiedział zastępca ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala „Zdroje” dr n. med. Wojciech Halec.

Takie same, ale z różnymi charakterami

źródło: pap

Prowadząca ciążę prof. Elżbieta Ronin-Walknowska przyznała, że. – Dla położników najważniejsze w prowadzeniu ciąż wielopłodowych jest wczesne rozpoznanie, z jakim rodzajem mają do czynienia w konkretnym przypadku. Od tego zależy przebieg danej ciąży i możliwość wystąpienia różnych powikłań u płodu i matki. Dla kobiety każda ciąża wielopłodowa jest dużym wyzwaniem i niesie za sobą podwyższone ryzyko – podkreśliła profesor.Mama trojaczków powiedziała dziennikarzom, że. – Na początku rządziła Klara, Amelka do tej pory śpi, je, jest przytulanką. Nadia na początku była pół na pół, kruszynka, najbardziej nam jej było szkoda, ale teraz to ona dominuje, najbardziej daje czadu, a Klara się uspokoiła – mówiła z uśmiechem pani Elżbieta.Elżbieta Kiewra, przyznała, że przeżyła pierwszy szok, gdy podczas wizyty lekarz stwierdził, że ciąża jest bliźniacza. Chwilę później okazało się, że to jednak trojaczki. –– powiedziała dodając, że ich rodzina ma wsparcie także innych rodziców trojaczków i czworaczków, z którymi kontaktują się przez internet.Młodzi rodzice przygotowali się na powitanie maluchów kupując m.in. siedmioosobowe auto i duży wózek. – Kiedyś usłyszałem, że tata, który ma same córki, jest najszczęśliwszym tatą na świecie i w tym przypadku mogę to potwierdzić. Jestem bardzo szczęśliwy. Co będzie dalej? Można powiedzieć - płyniemy i zobaczymy – mówił tata dziewczynek Mateusz Kiewra.2021 r. w szpitalu „Zdroje” na świat przyszło 1,1 tys. noworodków. Wśród nich było