Sondaż: „Czy Tusk odbierze władzę PiS?” Zaskakujące wyniki

Polacy mocno podzieleni ws. powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Choć on sam deklaruje, że zaangażuje się na 100 proc., to nawet wśród sympatyków opozycji zdania są mocno podzielone. Spośród ogółu badanych 40 proc. odpowiedziało twierdząco na pytanie czy Donald Tusk odbierze władzę PiS, a przeciwnego zdania jest 47 proc. z nich – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

W badaniu ankietowanym zadano pytanie: „czy pana/pani zdaniem PO z Donaldem Tuskiem na czele odbierze władzę PiS?”. Podzielono je m.in. pod względem sympatii politycznych respondentów.





Wyborcy o powrocie Tuska. Nowy sondaż

I tak – wyborcyw zdecydowanej większości: 83 proc. nie wierzą, że powrót byłego premiera zagrozi ugrupowaniu rządzącemu, a 7 proc. uważa, że może pomóc w odsunięciu PiS od władzy. 11 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.Spośród wyborców opozycji 63 proc. twierdzi, że Tusk pomoże w pokonaniu, a 24 proc. jest co do tego sceptycznych. 13 procent nie ma zdania.

Ankietowanych podzielono także pod względem źródła informacji, z których korzystają:



• Wśród osób czytających portale: 37 proc. korzystnie wypowiada się o sprawczości Tuska, przeciwnie – 49 proc.;



• Wśród badanych czerpiących informacje z mediów społecznościowych: 34 proc. twierdzi, że Tusk odbierze władzę PiS, a nie wierzy w taką możliwość 53 proc. badanych;





Widzowie TVP, TVN i Polsatu

• 29 proc. oglądającychjest zdania, że Tusk pomoże odsunąć PiS od władzy, przeciwnie – 64 proc. ankietowanych;• 52 proc. widzówwierzy w pomoc Tuska, a sceptycznych jest 34 proc.;• 41 proc. badanych, deklarujących się jako widzowieuważa, że PO przejmie władzę dzięki Tuskowi, 47 proc. – że to się nie uda.Sondaż przeprowadzono 5 lipca 2021 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.