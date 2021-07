Premier o odbudowie Pałacu Saskiego: Niech będzie dziełem ponadpartyjnym

– Ostatnim aktem zemsty Niemców na Warszawie było zniszczenie stolicy od strony materialnej; niech odbudowa Pałacu Saskiego będzie dziełem ponadpartyjnym, dziełem, które wszystkich Polaków połączy – mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wziął udział w uroczystości przekazania przez prezydenta Andrzeja Dudę marszałek Sejmu Elżbiecie Witek projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.





Ostatni akt zemsty

– Ostatnim aktem zemsty Niemców na stolicy za powstanie warszawskie, za opór; ostatnim aktem zemsty na Warszawie, na mieście niepokonanym, niepokornym było zniszczenie Warszawy od strony materialnej. Wysadzenie w powietrze budynków mieszkalnych i instytucji publicznych – mówił szef rządu.Jak dodał, niemiecki plan zniszczenia Polski zakładał zniszczenie polskiej kultury i tożsamości, gdyż – mówił – Niemcy doskonale wiedzieli, że w niej kryje się siła, która jest w stanie doprowadzić do odrodzenia państwa polskiego, podtrzymania przy życiu polskiego narodu.

– Działali tak z pełną premedytacją, dlatego musimy o tym pamiętać, gdyż był to zaplanowany akt dzikiego barbarzyństwa przeprowadzany przez Niemców – powiedział Morawiecki.



Premier stwierdził, że to Lech Kaczyński w 2004 r. – jako prezydent Warszawy – wykonał pierwszy akt odbudowy „wrysowując Pałac Saski w nasze plany, w naszą pamięć”. Zaznaczył, że aby tak się stało potrzebna jest wola polityczna i możliwości finansowe państwa. Wskazał, że ta wola pojawiła się po 2015 r. i dziękował za to szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak mówił premier, to Kaczyński „czuwał nad tym, aby te plany odbudowy Pałacu Saskiego były wraz z nami”.



Morawiecki ocenił, że odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej będzie akordem zamykającym odbudowę stolicy. – Niech ten akord będzie dziełem rzeczywiście ponadpartyjnym. Niech będzie ogólnonarodowym dziełem ponadpartyjnym, dziełem, które wszystkich Polaków połączy – powiedział.



Dodał, że Pałac Saski ma szansę stać się bijącym sercem odrodzonej III Rzeczpospolitej. – Dla mnie te budynki to coś więcej niż tylko budowle, to jest opowieść o polskiej duszy. Napiszmy tę opowieść razem – wezwał premier.







