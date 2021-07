Wiśniewska: PE piętnuje centroprawicę bo sprzeciwia się lewicowej inżynierii społecznej

– Te kuriozalne ingerencje w ustawodawstwo, prawodawstwo a nawet w konstytucję węgierską pokazują, jak bardzo Parlament Europejski i instytucje europejskie zagalopowały się w upominaniu centroprawicowych państw członkowskich. Jednocześnie w dyskusji zwróciliśmy uwagę na to, że trwa lewicowa ofensywa, której celem jest inżynieria społeczna, która staje się de facto bardzo poważnym zagrożeniem dla przyszłości UE – powiedziała Jadwiga Wiśniewska z PiS po debacie w PE dotyczącej m.in. rzekomej dyskryminacji osób LGBT na Węgrzech.

Co zawiera deklaracja europejskiej centroprawicy? - Nie chcemy rewolucji proponowanej przez UE. Uważamy ją za przedsięwzięcie, które, jak wszystkie tego typu zamysły w historii świata, przyniesie... zobacz więcej

W Strasburgu trwa debata na temat praw osób LGBT w Polsce i na Węgrzech. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy przygotowali własną rezolucję w tej sprawie i apelowali o jej poparcie.



Europoseł PiS Joachim Brudziński mówił na konferencji prasowej, że wspólna deklaracja łącząca rządy konserwatywne była potrzebna. Dokument podpisali w zeszłym tygodniu przywódcy Prawa i Sprawiedliwości, Braci Włochów, włoskiej Ligi, francuskiego Zjednoczenia Narodowego, węgierskiego Fideszu.



Europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska mówiła, że Parlament Europejski piętnuje centroprawicowe rządy, które opierają się lewicowej inżynierii społecznej. Dodała, że Parlament Europejski „po raz kolejny piętnuje Polskę i Węgry, które dbają o wartości i zwracają uwagę na konieczność wspierania rodzin”.



Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa, że podpisanie deklaracji współpracy przez europejskie partie prawicowe to początek potrzebnego Europie dialogu. – Europejczycy chcą żyć we własnych państwach, ale chcą, by to wszystko, co stanowiło dotąd Europę, było kontynuowane – powiedział prezes PiS w oświadczeniu wideo wyemitowanym w mediach społecznościowych. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, centralizacja w Europie zdegraduje rolę państw mniejszych i słabszych, a także podważy europejską tradycję. Według prezesa PiS, zlikwiduje też różnorodność i odmienność Starego Kontynentu. Jak mówił, konferencja prawicowych partii ma służyć temu, by w Europie był dialog, a nie „monolog rozłożony na różne głosy”. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, inny układ Europy niż proponowany w porozumieniu środowisk prawicowych może mieć pozory demokracji, ale będzie w istocie oligarchią.



