Jarosław Kaczyński: Wraca poseł, który wystąpił z klubu PiS

Prawo i Sprawiedliwość odzyskało sejmową większość; będzie miało 231 posłów. Poseł Arkadiusz Czartoryski wraca do Klubu Parlamentarnego PiS – poinformował w oświadczeniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Przypomnijmy – pod koniec czerwca posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili, że opuszczają klub PiS i powołują w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS liczył 229 osób, więc formalnie utracił większość w Sejmie. Na początku lipca do klubu PiS powrócił – jako przedstawiciel Partii Republikańskiej – poseł Lech Kołakowski.





Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego

Sprawa elektrowni w Ostrołęce

Czartoryski: Nikt nie jest samotną wyspą

– Niedawno spotkaliśmy się i mogłem powiadomić, że nasz klub odzyskał połowę Sejmu. Dzisiaj z wielką radością mogę powiadomić, że to jest już większość, mamy już 231 posłów. Pan poseł Czartoryski wraca do naszego klubu – poinformował w środę prezes PiS.przekazał, że według jego rozeznania wszystko, co czyniono w sprawie Czartoryskiego, było „bezpodstawne, zakończyło się stwierdzeniem braku jakichś czynów, które by mogły uchodzić za nie tylko karygodne, ale także i naganne moralnie”.– Chociaż tutaj nie było żadnych moich decyzji w tej sprawie, to chciałem, jako szef partii, a także jako wicepremier ds. bezpieczeństwa powiedzieć o tym i. Ale są jednocześnie dowodem na to, że u nas nie ma tej zasady, która jest u naszych przeciwników, że jeżeli ktoś jest od nas, to w ogóle nie ma żadnego problemu, każdy jest niewinny. Ale tutaj po prostu przesadzono, i to mocno – powiedział prezes PiS.Poseł Czartoryski pod koniec czerwca uzasadniał decyzję o odejściu z klubu PiS m.in. sprawą elektrowni w Ostrołęce, a także zaniedbaniami w sprawie pomocy przedsiębiorcom dotkniętym przez pandemię Covid-19.– Mogę oświadczyć – jako szef partii rządzącej – żejest nastawiony głównie na wieś, małe i średnie miasta – zaznaczył prezes PiS. – Nie zapominając oczywiście także o tych wielkich – dodał.– Nikt nie jest samotną wyspą, również ja, i nie możne abstrahować od tego, co dzieje się w ostatnich dniach – powiedział Czartoryski, nawiązując do powrotu Donalda Tuska do polityki krajowej.

Lider Partii Republikańskiej Adam Bielan poinformował, że Czartoryski wstąpił do tej partii.



– Cieszę się, że pan poseł Czartoryski nie przeszedł na drugą stronę, nie chciał brać udziału w próbach restauracji ancien régime'u, powrotu do tego, co było przed rokiem 2015. Cieszę się, że postanowił wrócić do Zjednoczonej Prawicy. Chciałbym też powitać posła w szeregach Republikanów – powiedział Bielan. Zadeklarował też, że zrobi „wszystko, żeby zapewnić rządowi Zjednoczonej Prawicy stabilną większość”.



