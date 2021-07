Nitras o słowach Tuska nt. 500 Plus: Nie wiem, o czym pan mówi

Donald Tusk stwierdził, że rząd Ewy Kopacz miał wprowadzić program taki, jak 500 Plus, ale nie zdążył. – Nie wiem, o czym pan mówi – odpowiedział na pytanie o słowa Tuska poseł PO Sławomir Nitras.

W środę w Sejmie odbyła się konferencja prasowa posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa, podczas której polityk mówił o działaniach służb, które w jego ocenie mają charakter politycznej zemsty.



Już po zakończeniu pierwszej części konferencji Nitras zwrócił się do dziennikarzy, czy mają do niego pytania. Pierwsze pytanie skierował dziennikarz TVP Info.



Pytanie dotyczyło słów nowego p.o. Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który mówił o 500 Plus. Były premier oznajmił w poniedziałek, że jego partia sama wymyśliła program 500 Plus, a jego następczyni na stanowisku szefa rządu Ewa Kopacz prawie ten program wprowadziła.



– W tej sprawie pan wczoraj dał popis, najpierw odpowiem na pytania w tej sprawie (która dotyczy konferencji – red.) – odpowiedział Nitras.

Trzaskowski: Nie opuszczam Platformy Obywatelskiej Nie opuszczam Platformy Obywatelskiej, nigdzie się nie wybieram – zadeklarował prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski. –... zobacz więcej

Reporter ponownie zwrócił się z pytaniem, czy poseł sam widział projekt 500 Plus, który miał być przygotowany przez Kopacz. – Nie wiem, o czym pan mówi do mnie – odrzucił mu parlamentarzysta.



– Mogę panu potwierdzić, że były takie projekty przygotowywane w rządzie, ale stwierdzaliśmy, że nie powinno być to przedmiotem kampanii wyborczej i to były pomysły raczej na po wyborach niż na kampanię – dodał Nitras.



Dopytywany, czy oznacza to, że widział taki projekt, odparł, że już odpowiedział „bardzo precyzyjnie”. – Minister Rostowski mówił, że na 500 Plus pieniędzy „nie ma i nie będzie” – przypomniał mu reporter.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



– Pan Rostowski wtedy nie był ministrem finansów. Rząd Ewy Kopacz wprowadził wiele rozwiązań prospołecznych, pieniądze na działania społeczne PO wydawała, tylko były one nie z kredytu, tylko z dochodów obywateli, a nie finansowane kosztem długu – odpowiedział Nitras i zakończył konferencję.

#wieszwiecej Polub nas