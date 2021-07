Syn znanej posłanki zatrzymany przez ABW

ABW zatrzymała Michała N., podejrzanego o propagowanie komunizmu. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty karne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że N. jest synem posłanki Wandy Nowickiej.

Do zatrzymania doszło w środę. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, Michał N. prowadzi na jednym z portali społecznościowych kanał o charakterze ekstremistycznym.



– Propaguje na nim ustrój komunistyczny, nawołując do totalitarnych praktyk i metod działania. Zatrzymany nawołuje do budowy w Polsce państwa komunistycznego i wzywa do rewolucji. W swoich apelach nawoływał również m.in. do niszczenia pomników żołnierzy wyklętych i pomnika Romana Dmowskiego, a także do prowadzenia ataków na księży i przedsiębiorców – mówi Żaryn.



Dalej dodaje, że w swoich odezwach Michał N. „wzywał do mordowania i torturowania żołnierzy Wojska Polskiego pełniących misje zagraniczne, wychwalał politykę Stalina i Feliksa Dzierżyńskiego, a także wzywał do ich naśladowania”.



– Treści tworzone przez Michała N. zawierają też pochwałę ataku ZSRS na Polskę w 1939 r. (Michał N. nazwał atak „interwencją humanitarną”), a także pochwałę Zbrodni Katyńskiej (w jednym z nagrań padają słowa: „Wyklęte polskie ścierwo. NKWD nie piep***y się…; To uczniowie Dzierżyńskiego wyczyścili kraj z chwastów”). N. przekonywał także o niemieckiej odpowiedzialności za ludobójstwo na Polakach z 1940 r. w Katyniu – wskazał.



Materiał zgromadzony przez ABW wskazuje na podejrzenie popełnienia przez Michała N. przestępstwa dot. propagowania ustroju totalitarnego, a także zachęcania do działań niezgodnych z prawem o charakterze ekstremistycznym, jak zniszczenie pomnika Romana Dmowskiego w Warszawie. Zatrzymany trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.

#wieszwiecej Polub nas