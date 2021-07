Prezydent: Odbudowa Pałacu Saskiego to ogromne dzieło

– Odbudowa Pałacu Saskiego to ogromne dzieło o charakterze symbolicznym, które ma zwieńczyć proces odbudowywania stolicy; rozpoczynamy inwestycję ponad wszelkimi podziałami, dzięki której Warszawa odzyska swój dawny, a jednocześnie nowy blask – powiedział prezydent Andrzej Duda. W Warszawie odbyła się uroczystość przekazania przez prezydenta marszałek Sejmu Elżbiety Witek projektu ustawy ws. odbudowy pałacu.

Prezydent podkreślił, że jest to doniosły moment nie tylko dla Warszawy, ale i całej Polski.



– Po wojnie odbudowywano Warszawę przez wiele, wiele lat, w czasach biedy, niezwykle skromnego życia Polaków, ciężkim trudem potu i krwi ludzi pracy podnoszono stolicę z ruin. Tak się stało także z Zamkiem Królewskim, który dzisiaj jest pięknym symbolem Warszawy. Brakło niestety w toku tej odbudowy sił i woli przed dziesięcioleciami, aby odbudować także całą pierzeję Pałacu Saskiego wraz z Pałacem Brühla i kamienicami od ul. Królewskiej – wskazywał Andrzej Duda.

Przypominał, że w 2018 r. „przy wielkiej woli ówczesnego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego na nowo podjęto dzieło odbudowy Pałacu Saskiego”. Prezydent dziękował też, że idea odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej stała się częścią Polskiego Ładu.

Przyznał, że ogromnie się cieszy, że dziś Polska podejmuje to zadanie, kontynuując działania rozpoczęte w 2004 r. przez ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego .



Prezydent Duda wskazywał, że jest to duży wysiłek finansowy, ale – jak mówił – to także ogromne dzieło o charakterze symbolicznym, które ma „zwieńczyć cały wielodziesięcioletni proces odbudowywania stolicy”.



– Wierzę, że dzisiejsza Rzeczpospolita , znów suwerenna, znów w pełni niepodległa, która wybija się wreszcie na zamożność (...) dokończy dzisiaj tego dzieła poprzez odbudowę tych budynków z Pałacem Saskim na czele – dodał.





Inwestycja ponad podziałami

źródło: IAR, TVP INFO

– To ważny dzień. Wierzę w to, że to także dzień, który rozpoczyna inwestycję ponad wszelkimi podziałami politycznymi – mówił Andrzej Duda, wskazując, że co do odbudowy Pałacu Saskiego jest powszechna zgoda społeczna i polityczna.– Są wstępne pozytywne opinie konserwatorskie rożnego rodzaju gremiów, gdzie z przychylnością patrzy się na to, by Warszawa także dzięki tej inwestycji odzyskała swój dawny, a jednocześnie nowy blask – dodał.