Polak wśród podejrzanych o zamach na znanego dziennikarza w Amsterdamie

35-letni Polak jest wśród podejrzanych o postrzelenie holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa. Do ataku doszło we wtorek wieczorem w Amsterdamie. Reporter wychodził właśnie ze studia telewizyjnego. Teraz walczy o życie w szpitalu.

Holandia. Znany dziennikarz śledczy postrzelony Reporter kryminalny Peter R. de Vries został postrzelony we wtorek w Amsterdamie. Dziennikarz został zaatakowany wkrótce po opuszczeniu studia... zobacz więcej

Dziennikarz został zaatakowany wkrótce po opuszczeniu studia telewizyjnego RTL4, gdzie uczestniczył w programie „Boulevard”. Około godz. 19.30 policja otrzymała raport o strzelaninie przy Lange Leidsedwarsstraat, niedaleko placu Leidseplain. Właśnie w tym czasie zakończył się program, w którym uczestniczył reporter.



Napastnik oddał do dziennikarza kilka strzałów z bliskiej odległości. Już po dwóch minutach na miejsce przyjechała karetka pogotowia i zabrała ciężko rannego mężczyznę do szpitala.



Policja opublikowała na Twitterze rysopis sprawcy: biały mężczyzna o drobnej budowie ciała, w ciemnozielonej kurtce i czarnej czapce.



W nocy policja poinformowała, że sprawca został zatrzymany , podobnie jak dwóch jego pomocników, których ujęto na autostradzie poza miastem.



Zobacz też: Nożownik zamordował Polaka w Niemczech. „Odebrano mi wszystko, co miałam”

Funkcjonariusz biura prasowego policji w Amsterdamie powiedział, że jednym z podejrzanych o próbę zabójstwa jest 35-letni Polak mieszkający w Maurik w centralnej Holandii.



Król Holandii Willem-Alexander nazwał postrzelenie „atakiem na rządy prawa”.



„To nie tylko atak na holenderskiego bohatera narodowego, ale także na wolność prasy ” – napisała na Twitterze ambasada amerykańska w Hadze.



Holenderskie gazety chwalą Petera R. de Vriesa za nieustępliwość i odwagę. „Uczciwy człowiek, który walczy o sprawiedliwość” – napisał dziennik „De Volkskrant”.



„De Vries sam nie rozwiązuje spraw, to robota policji, ale zajmuje się znajdowaniem nowych tropów, odkrywaniem nowych faktów” – zauważa dziennik „Trouw”.



Dziennik „Algemeen Dagblad” wiąże strzelaninę z wcześniejszymi zabójstwami: brata świadka koronnego Nabila B. i prawnika Derka Wiersuma. „Przestępcy narkotykowi robią, co chcą, to jest przerażające” – konkluduje „AD”.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas