Koreę Północną czeka „ciężki, chudy okres”, zabraknie 860 tys. ton zbóż

Korea Północna zmierzy się w tym roku z poważnym niedoborem żywności. W kraju zabraknie 860 tys. ton zbóż, a mieszkańców może w najbliższych miesiącach czekać „ciężki, chudy okres” – oceniła Agencja ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Eksperci FAO sądzą, że Korea Północna wyprodukuje w tym roku 5,6 mln ton ziaren, co oceniają jako wynik „bliski średniej”. Do wyżywienia ludności potrzeba jednak o 1,1 mln ton więcej, a biorąc pod uwagę planowany import komercyjny około 205 tys. ton, deficyt wyniesie około 860 tys. ton – obliczyli.



„Jeśli ta różnica nie zostanie w odpowiedni sposób pokryta przez import lub pomoc żywnościową, gospodarstwa domowe mogą doświadczyć ciężkiego, chudego okresu od sierpnia do października, gdy główne zbiory z 2021 r. będą gotowe do spożycia” – napisano w sprawozdaniu FAO.





Jak na sytuację wpływa pandemia?

źródło: pap

Korea Północna od dawna mierzy się z. Wiele wskazuje na to, że problem ten pogłębił się w ubiegłym roku z powodu tajfunów i powodzi na kluczowych obszarach rolniczych – podała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, która przytacza obliczenia FAO. Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un wyraził niedawno zaniepokojenie z powodu „napiętej” sytuacji żywieniowej. Eksperci w Seulu oceniali, że w 2021 r. w Korei Płn. może zabraknąć nawet 1,3 mln ton zbóż. Część komentatorów oceniała, że Korea Płn. nie będzie w stanie przezwyciężyć kryzysu bez pomocy Chin.Według Yonhapu sytuacja może się dodatkowo pogorszyć, ponieważ granice Korei Płn. pozostają zamknięte z powodu pandemii Covid-19, co zakłóca import. Kim sygnalizował niedawno, że restrykcje przeciwpandemiczne będą przedłużone.