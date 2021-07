Kaucja Nowaka. Potężne kwoty wpłacili Gronkiewicz-Waltz i prof. Rzońca

Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i były doradca Platformy Obywatelskiej prof. Andrzej Rzońca przekazali duże kwoty jako pożyczkę na kaucję dla Sławomira Nowaka. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, chodzi kolejno o 100 i 60 tys. zł pożyczki.

Informację o tym, że Gronkiewicz-Waltz i Rzońca pożyczyli Nowakowi na kaucję, jako pierwszy podał serwis wpolityce.pl. Potwierdziliśmy ją w dwóch niezależnych źródłach.



Wpolityce.pl podaje, że Hanna Gronkiewicz-Waltz pożyczyła 110 tys. zł a były doradca PO 70 tys. Według naszych informacji kwoty są niższe o odpowiednio 10 tys. – czyli 100 i 60 tys. zł.



Z informacji wpolityce.pl wynika, że z kolei posłanka PO Małgorzata Kidawa-Błońska wsparła Nowaka kwotą zaledwie 500 zł.





Milion zł kaucji

Pieniądze w kwocie 1 mln złJej pełnomocnik mec. Wojciech Glanc wyjaśniał, że pieniądze te pochodzą z pożyczek od rodziny podejrzanego i jego przyjaciół, do każdej pożyczki sporządzono umowę i będzie od niej odprowadzony podatek. Mec. Glanc miał przekazać dokumentację także Prokuraturze Okręgowej w Warszawie po tym, jak oskarżyciel zgłosił się do wpłacającej z takim zapytaniem.Kwestia poręczenia majątkowego w sprawie Nowaka jest przedmiotem sporu od 12 kwietnia.Sąd ten zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze o wolnościowym charakterze, w tym poręczenie majątkowe w kwocie 1 mln zł, wyznaczając podejrzanemu termin 14 dni na wpłacenie tej kwoty, licząc od wydania postanowienia. Następnie Sąd Okręgowy uwzględniając wniosek obrońcy wstrzymał wykonanie postanowienia w zakresie orzeczonego poręczenia majątkowego do dnia rozpoznania zażalenia, które złożył prokurator.

2 czerwca sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sędzia Dorota Radlińska zdecydowała uwzględnić zażalenie prokuratora i zastosować tymczasowy areszt wobec Nowaka, zaznaczając jednak, że będzie on mógł opuścić go wpłacając 1 mln zł kaucji.



Sąd zdecydował, że wykonalność postanowienia zawieszona zostanie do 19 czerwca. Radlińska argumentowała to m.in. tym, że Nowak stosuje się do nałożonego na niego dozoru policji. Pieniądze wpłynęły na konto Prokuratury Okręgowej w Warszawie 16 czerwca. Wpłaciła je Natalia Nowak, jednak prokurator nie sporządził protokołu przyjęcia tej kwoty, bo w tym czasie do sądu złożył zażalenie na decyzję z 2 czerwca.



18 czerwca Sąd Apelacyjny w Warszawie podjął decyzję o odmowie przyjęcia zażalenia prokuratury w sprawie Sławomira Nowaka. Sąd uznał, że oskarżycielowi publicznemu nie przysługuje środek odwoławczy na niekorzyść podejrzanego, ponieważ został zastosowany areszt, o który wnioskował.



Prokurator nie zgadzał się jednak z możliwością, którą sąd zostawił Nowakowi, czyli zamianą aresztu na 1 mln zł poręczenia majątkowego. Prokurator zaskarżył zarządzenie sądu. 30 czerwca zostało ono utrzymane w mocy. Tym samym uprawomocniła się decyzja umożliwiająca Nowakowi zamianę aresztu na kaucję.

Afera Nowaka. Zarzuty dla byłego ministra

W prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwie Nowak usłyszał dotychczas 17 zarzutów, w tym zarzut założenia zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Warszawie, Gdańsku i na Ukrainie oraz kierowanie tą grupą, przyjęcia kilkumilionowych korzyści majątkowych oraz płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji szefa Ukravtodoru, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych w latach 2012-13 w zamian za stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, prania brudnych pieniędzy, płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w rządzie Donalda Tuska.Nowak w areszcie przebywał od lipca 2020 r. do 12 kwietnia 2021 r.