UOKiK: cztery spółki z zarzutami naruszania zbiorowych interesów konsumentów

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny czterem spółkom postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów – poinformował Urząd. Zdaniem szefa UOKiK, mogą one stosować systemy promocyjne typu piramida; kary finansowe do 2 mln zł grożą też pięciu menedżerom z tych firm.

Chodzi o spółki: Your Fit Way LTD z Wielkiej Brytanii, Your Fit Way Network OU z Estonii, Wisepro Foctral Limited z Cypru oraz Vital Trading z Torunia.



UOKiK w komunikacie wyjaśnił, że systemy promocyjne typu piramida są zakazaną przez prawo nieuczciwą praktyką rynkową.



– Polegają na budowie sieci sprzedaży poprzez obietnice korzyści uzależnionych przede wszystkim od wprowadzenia do systemu kolejnych osób. Schemat działania jest następujący: wpłacasz pieniądze, namawiasz inne osoby i za ich wprowadzenie otrzymujesz wynagrodzenie. Pochodzi ono głównie z wpłat osób, które poleciłeś, a nie z inwestycji lub wyników sprzedaży – wyjaśnia UOKiK.





Schemat działania

Jak podkreśla Urząd, „taki system po pewnym czasie musi upaść, bo wpłacane pieniądze nie są inwestowane i nie przynoszą zysków, tylko trafiają do organizatorów systemu i osób zajmujących wyższą pozycję w łańcuszku”.

„Podejrzewamy, że programy partnerskie powiązane z platformami Yourfitway i Properly mogą być systemami promocyjnymi typu piramida. Postawiłem w związku z tym zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów czterem spółkom, którym grożą kary do 10 proc. rocznego obrotu” – powiedział cytowany w komunikacie Chróstny.



Jak dodał, pociągniętych do odpowiedzialności finansowej może zostać również pięć osób zarządzających – każda z nich jest zagrożona sankcją do 2 mln zł.





Postępowania wobec spółek z Estonii i Wielkiej Brytanii

UOKiK przekazał, żePierwsza z nich jest twórcą platformy Yourfitway.com skierowanej do osób chcących zadbać o swoją aktywność fizyczną oraz promującego ją programu afiliacyjnego. Natomiast brytyjska firma odpowiada za budowanie sieci partnerów.

– Aplikacja mobilna Yourfitway dostarcza konsumentom, którzy wykupili subskrypcje za 10 dolarów miesięcznie, motywację do systematycznego chodzenia. Towarzyszy jej program partnerski, który oferuje trzy rodzaje licencji: Gold za 100 dolarów, Black za 1000 dolarów oraz Black Ambassador za 2,5 tys. dolarów. Po ich wykupieniu i zaproszeniu do programu kolejnych uczestników konsumenci otrzymują określone prowizje od ich wpłat, a także od wpłat następnych osób poleconych w danym łańcuszku – tłumaczy UOKiK.



Jak podano, kary finansowe za aktywne propagowanie programu partnerskiego w mediach społecznościowych, np. przedstawianie go jako „maszyny do zarabiania pieniędzy”, grożą także trzem menedżerom zasiadającym w zarządach spółek Your Fit Way Network OU i Your Fit Way LTD.



Kolejne dwa postępowania dotyczą organizatorów i propagatorów platformy szkoleniowej Properly oraz powiązanego z nią programu partnerskiego. To spółki Wisepro Foctral Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) i Vital Trading z Torunia.

Jak przekazał Urząd, pierwsza z nich założyła, prowadzi i promuje platformę Properly oferującą pakiety szkoleniowe konsumentom, którzy chcą inwestować na rynku Forex. Kosztują one od 1 tys. do 4 tys. euro.



Po szkoleniu przyszli traderzy przechodzą test wiedzy i procedurę oceny ryzyka. Następnie zawierają z Wisepro umowy tradingowe, w ramach których mogą dokonywać na określonych warunkach transakcji na rynku Forex.



„Platformie towarzyszy program partnerski. Przewiduje on prowizje za namówienie kolejnych osób do zakupu pakietów szkoleniowych i wprowadzenie ich do systemu. Program promowany jest przez spółkę Vital Trading, która w 2020 r. zorganizowała event dla traderów” – podał UOKiK.



Prezes UOKiK postawił zarzuty stosowania praktyk mogących naruszać zbiorowe interesy przez obie spółki, prowadzi także postępowanie o nałożenie kary pieniężnej na dwóch menedżerów Vital Trading, którzy są jednocześnie udziałowcami Wisepro Foctral.