Śmigłowiec spadł do jeziora. Jest nagranie momentu wypadku

Śmigłowiec spadł do jeziora Tałty w Mikołajkach na Mazurach. W maszynie znajdowały się trzy osoby; wszystkie przeżyły i trafiły do szpitali. W sieci pojawiło się nagranie ukazujące moment wypadku.

Śmigłowiec spadł do jeziora na Mazurach Śmigłowiec spadł do jeziora Tałty w Mikołajkach. Służby ratunkowe wydostały z wody wszystkie trzy osoby, które znajdowały się w maszynie. Nikt nie... zobacz więcej

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 9.30. Śmigłowiec Robinson R 44 z trzema osobami na pokładzie runął do jeziora kilka minut po starcie z przystani w Mikołajkach.



Maszyna wzniosła się, po chwili jej silnik zgasł, a później śmigłowiec runął do wody. Mężczyzna, który pilotował śmigłowiec, był jego właścicielem i wraz ze znajomymi leciał do swojej firmy.



Jak informowała policja, jedna osoba zdołała o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Kolejne dwie osoby wyciągnięto z rozbitej maszyny. Śmigłowiec zatonął. Poszkodowani trafili do szpitali.



Strażacy płetwonurkowie sprawdzili, czy w maszynie pod wodą nie ma innych osób i czy nie wycieka z niej paliwo. Później wrak wyciągnięto na powierzchnię i zabezpieczono.



Nagranie z momentu wypadku udostępnił Hotel Gołębiewski w Mikołajkach. Widać na nim, jak maszyna dość szybko obniża pułap i wpada do jeziora.







