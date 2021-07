Szefowie MSZ Polski, Litwy i Ukrainy podpisali Mapę Trójkąta Lubelskiego

Ministrowie spraw zagranicznych: Polski – Zbigniew Rau, Litwy – Gabrielius Landsbergis i Ukrainy – Dmytro Kułeba podpisali w Wilnie Mapę drogową Trójkąta Lubelskiego i Deklarację o wspólnym dziedzictwie. Rau podkreślił, że te trzy państwa łączą wspólne wartości i dziedzictwo.

Szef polskiej dyplomacji przebywa z dwudniową wizytą na Litwie. We wtorek późnym wieczorem z ministrami spraw zagranicznych Litwy i Ukrainy prowadził rozmowy w ramach Trójkąta Lubelskiego.



Rano szefowie dyplomacji Polski, Litwy i Ukrainy w wileńskim Pałacu Władców podpisali Mapę drogową Trójkąta Lubelskiego oraz Deklarację o wspólnym dziedzictwie i wartościach. Ten drugi dokument ma związek z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.



– Zdajemy sobie sprawę, że dzielimy wspólne dziedzictwo I Rzeczpospolitej (...) to jest wolność, suwerenność narodu i rozdział władz oraz przekonanie, że władza pochodzi od narodu. I wierzymy, że to jest nasza tradycja, która dziś nas łączy – powiedział Rau dziennikarzom. Zobacz także: „Trzy miecze 2021” – wspólne manewry Polski, Litwy i Ukrainy. Podano szczegóły

Dodał, że to stanowisko prowadzi też do refleksji, że w naszej części Europy widocznych jest wiele zagrożeń dla tego dziedzictwa i wartości. Podkreślił, że te wartości i dziedzictwo, o których wspomniał, inspirują do wspólnego działania wszystkie trzy państwa.



Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 r., a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej między tymi państwami oraz wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy.



Rau również bierze udział w corocznej konferencji Ukraine Reform Conference. Ma odwiedzić podwileńskie miejscowości i m.in. spotkać się z przedstawicielami polskiej społeczności.



