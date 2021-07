Afera Nowaka. CBA zatrzymało kolejną osobę

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę w śledztwie, w którym głównym podejrzanym jest były minister transportu Sławomir Nowak. – Osoba ta usłyszy zarzuty korupcyjne. Materiał dowodowy wskazuje na udział tej osoby w grupie przestępczej kierowanej przez Sławomira N. – informuje w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Zatrzymaną osobą jest obywatelka Ukrainy.



Jak poinformowała portal tvp.info rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz, zatrzymana kobieta zostanie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty „popełnienia przestępstw ściśle związanych z przestępstwami zarzucanymi Sławomirowi N., w tym prania pieniędzy pochodzących z czynów korupcyjnych oraz przygotowania do podrobienia dokumentów”.



Zarzuty dotyczą okresu, w którym Sławomir N. pełnił funkcję Szefa Państwowej Służby Dróg Samochodowych na Ukrainie.



Po przesłuchaniu podejrzanej, prokurator podejmie decyzje co do środków zapobiegawczych.



W prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwie Nowak usłyszał dotychczas 17 zarzutów, w tym zarzut założenia zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Warszawie, Gdańsku i na Ukrainie oraz kierowanie tą grupą, przyjęcia kilkumilionowych korzyści majątkowych oraz płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji szefa Ukravtodoru, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych w latach 2012-2013 w zamian za stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, prania brudnych pieniędzy, płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.



W areszcie przebywał od lipca 2020 r. do 12 kwietnia 2021 r. – Przyjdzie czas na prawdę. Przyjdzie czas na odwojowanie tego wszystkiego – mówił Nowak w kwietniu br., gdy opuszczał areszt.



