Aplikacja sprawdzi, które placówki honorują bon turystyczny

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii uruchomiło serwis turystyka.gov.pl, który pozwala sprawdzić legalnie działające w Polsce obiekty turystyczne – poinformował minister Jarosław Gowin. Od połowy lipca ma też działać aplikacja, która wskaże obiekty honorujące bon turystyczny.

Jak wykorzystać bon turystyczny? Dzięki bonowi turystycznemu można opłacić m.in. pobyt dziecka w hotelu, pensjonacie lub opłacić pobyt na koloniach. Bon wynosi na każde dziecko 500... zobacz więcej

– Chcemy, aby korzystający z wakacji mieli pełen dostęp do informacji, jak spędzić wakacje spokojnie i bezpiecznie. Temu służy uruchomienie serwisu turystyka.gov.pl. Będzie można zweryfikować leganie działające w Polsce obiekty turystyczne. Będzie można sprawdzić, czy obiekt istnieje i czy spełnia kryteria – powiedział Gowin na konferencji prasowej.



Resort zapowiedział, że strona działa od 1 lipca, a od połowy lipca będzie działała aplikacja. Jedną z funkcjonalności będzie możliwość sprawdzenia, który obiekt honoruje bon turystyczny.



– Do 1 lipca wykorzystano w Polsce 2 mln bonów turystycznych, co oznacza, że polską branżę turystyczną zasiliło 600 mln zł. Ale cały program opiewał na 4 mld zł, więc jeszcze duża część programu do wykorzystania – powiedział Gowin.



Zaapelował także o szczepienie się. – Według niektórych prognoz czwarta fala epidemii może w nas uderzyć już pod koniec wakacji. Apeluję o utrzymywanie rygorów sanitarnych i o szczepienia. Szczepmy się, aby bezpiecznie podróżować, szczepmy się, aby uniknąć lockdownów – powiedział Gowin.



