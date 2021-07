Historyk Kościoła: Rosyjski Kościół Prawosławny mniej Chrystusowy bardziej państwowy

Rosyjski Kościół Prawosławny (RKP) niestety przestaje być Chrystusowy i staje się coraz bardziej uzależniony od państwa – stwierdził historyk Kościoła i publicysta ks. dr Gierogij Mitrofanow. Swój pogląd przedstawił w rozmowie z ukraińskim kanałem telewizyjnym „I hrianuw Hrem”.

Rozmówca programu wyraził ubolewanie, że „w praktyce niestety dla wielu, zarówno zwykłych chrześcijan, jak i dla księży, a nawet dla hierarchów kościelnych to nie Jezus Chrystus jest głównym »naczelnikiem«, mówiąc językiem świeckim. I jest to bardzo poważny problem”.





„Kościół przestaje mieć charakter chrześcijański”

Przyznał, że jako historyka Kościoła obecnie: „najbardziej niepokoi mnie to, że Kościół prawosławny w Rosji i na Białorusi przestaje mieć charakter chrześcijański, Chrystusowy”. A gdy przed kapłanem „pojawia się nagle jakiś alternatywny wobec Chrystusa zwierzchnik, to najczęściej będzie on służył właśnie temu zwierzchnikowi, Chrystus zaś będzie popadał w zapomnienie” – stwierdził duchowny.Zaznaczył, że i

– U nas w ogóle, wobec słabo rozwiniętego społeczeństwa jako takiego, ludzie uważają za coś pięknego ufanie albo przyrodzie, którą często ubóstwiają, albo państwu, które jest personifikowane przede wszystkim w osobie jego szefa – wyjaśnił ks. Mitrofanow. Jego zdaniem jest to archetyp, którego dotychczas nie przezwyciężono.





„Są oni gotowi wyrzec się wolności”

– Dlatego niestety ten duch wolności, który Jezus Chrystus dostrzegał w Kościele i który w istocie leży u podstaw współczesnego społeczeństwa demokratycznego, daje w nas znać o sobie w znacznie mniejszym stopniu. A najważniejsze, że w życiu zwykłych ludzi ujawnia się on tak, że są oni gotowi wyrzec się wolności, aby nie brać na siebie odpowiedzialności – podsumował swą wypowiedź rosyjski prawosławny historyk Kościoła.