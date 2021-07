Nauczyciel zawieszony za mówienie, że są tylko dwie płcie

Nauczyciel biologii w publicznej szkole średniej w Alcala de Henares pod Madrytem Jesus Luis Barron Lopez został zawieszony w obowiązkach za nauczanie, że istnieją tylko dwie płcie: męska i żeńska. – To tak, jakby mnie ukarali za stwierdzenie, że Ziemia jest okrągła – powiedział portalowi Okdiario.

– Wobec nauczyciela zostały wyciągnięte surowe sankcje za powiedzenie prawdy naukowej, że istnieją tylko dwie płcie biologiczne, męska i żeńska, w zależności od urodzenia się z chromosomami XX w przypadku kobiet oraz XY w przypadku mężczyzn – powiedziała w przewodnicząca organizacji Prawników Chrześcijańskich.



W kwietniu Barron Lopez za zgodą dyrekcji szkoły przeprowadził lekcję o seksualności człowieka, zgodnie z treścią podręcznika do biologii obowiązującego w pierwszej klasie szkoły średniej. Wychowawca wyjaśnił m.in., że choć istnieją osoby transseksualne, które operacyjnie mogą zmienić swoje genitalia, to genetycznie zachowują chromosomy swojej płci urodzenia. – Nauce nie udało się tego zmienić – podkreślił.





Zawieszenie nauczyciela

Kilka dni później nauczyciel dostał reprymendę od dyrektorki szkoły, która poinformowała o rzekomych skargach rodziców niezgadzających się z takimi treściami nauczania.

Wkrótce został zawieszony na sześć miesięcy w wykonywaniu zawodu nauczyciela przez inspektor rady ds. edukacji wspólnoty Madrytu. Jego pensja została pomniejszona o 600 euro.



Według raportu rady ds. edukacji, do którego miał dostęp portal Okdiario, komentarze nauczyciela na lekcji biologii zostały uznane za „homofobiczne, rasistowskie i patriarchalne, wykazujące pogardę dla innych grup”.



Reprezentowany przez organizację Prawników Chrześcijańskich nauczyciel złożył skargę do sądu twierdząc, że jest ofiarą prześladowań ideologicznych. – Nie ma żadnej skargi rodziców, nauczyciel został ukarany z inicjatywy dyrektorki szkoły i inspektor rady ds. edukacji – zaznaczyła Castellanos.



– Wydaje się, że dyrektorka, wywodząca się z radykalnej lewicy, chce narzucić swoją ideologię w szkole publicznej. Tymczasem zgodnie z konstytucją Hiszpanii instytucje publiczne powinny być neutralne ideologicznie – przypomniała.



Dodała, że nauczycielowi nie dano szansy na wyjaśnienia i na obronę.





Stowarzyszenie Prawników Chrześcijańskich odwołało się od decyzji dotyczącej nauczyciela i podjęło działania prawne przeciwko dyrektorce i inspektor. – To dowód na to, że nauka i biologia nie są kompatybilne z ideologią LGBT – podkreśliła Castellanos. – Nie ma czegoś takiego, jak »wachlarz płci« – powiedziała.



– Chcą mnie uciszyć, mnie i tysiące innych nauczycieli biologii czy innych przedmiotów, gdyż odrzucamy jednolite myślenie po totalitarnej linii ideologicznej XXI wieku” – powiedział Barron Lopez portalowi Okdiario.



Nauczyciel przekazał też, że w szkole, w której nauczał, organizowane były w godzinach lekcyjnych pogadanki na temat ideologii gender. Według niego zajęcia odbywały się bez wiedzy i zgody rodziców. Barron Lopez przekazał, że używano podczas nich rysunków i filmów „graniczących z pornografią”, przez co dzieci czuły się nieswojo.



Barron Lopez jest nauczycielem od 25 lat. W wewnętrznych ankietach uczniowie zawsze wypowiadali się o nim pozytywnie – informuje portal.