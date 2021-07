FSB, Arabski, Nord Stream 2, Amber Gold. Długa lista pytań do Tuska

Donald Tusk nie chciał odpowiedzieć na pytania dziennikarzy TVP Info m.in. o swojego byłego ministra Sławomira Nowaka, na którym ciąży kilkanaście zarzutów korupcyjnych. – Jednak lista pytań, jakie powinien usłyszeć były premier, jest znacznie dłuższa i dotyczy np. Amber Gold, czy jego działalności w UE – mówił w programie „#Jedziemy” Michał Rachoń.

Kilka dni temu Donald Tusk wrócił do krajowej polityki i objął przywództwo w Platformie Obywatelskiej po rezygnacji Borysa Budki.



Partia zapewniała, że nowy p.o. szefa PO będzie odpowiadał na każde pytanie dziennikarzy, co okazało się nieprawdą. We wtorek na korytarzach Senatu reporter TVP pytał Tuska o aferę Sławomira Nowaka. Odpowiedzi – poza uwagami dotyczącymi TVP i wychowania dziennikarza – nie padły.



Na konferencji prasowej w Senacie Tusk instruował z kolei, jak powinni zachowywać się „prawdziwi” dziennikarze. Apelował też do wszystkich ludzi „dobrej woli”.



Jego zdaniem „jeśli istnieje jakaś publiczna, prawdziwa i głęboka misja mediów, to są to trudne pytania do władzy, a nie bycie elementem zorganizowanej szczujni i nagonki wobec opozycji, słabszych, tych, którzy i tak podlegają nieustannej kontroli prokuratury i wszystkich możliwych służb, będących w dyspozycji władzy”.

W TVP Info dziennikarz Michał Rachoń skomentował postawę i instrukcje Tuska. Jak zaznaczał, lista pytań, jakie powinien usłyszeć Tusk – zapewniał, że na pewno usłyszy – jest długa.



Rachoń wyliczył kilka przykładowych pytań do byłego premiera. – Dlaczego podległe Tuskowi służby wojskowe nawiązały w czasie jego rządów nielegalną współpracę z rosyjską służbą specjalną FSB? Czy jako premier się zgodził na taką współpracę i miał jej świadomość? – pytał dziennikarz,



Drugie z pytań dotyczy wyroku sądu, jaki kilka dni temu zapadł na w sprawie Tomasza Arabskiego, byłego szefa kancelarii premiera Tuska. Sąd prawomocnie uznał Arabskiego winnym ws. organizacji lotu do smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. – Czy Tusk odniesie się do tego? Czy czuje się za to odpowiedzialny? – pytał Rachoń.



Ostatnie pytanie dotyczy „zarobkowej emigracji Tuska na europejskie salony”. – Czy negocjacje w sprawie przeniesienia Tuska z Polski do UE były związane z jakimiś decyzjami, które musiał podjąć jako premier? Czy były związane z zakupami zbrojeniowymi dla polskiej armii? Czy dotyczyły budowy Nord Stream 2? – pytał.



