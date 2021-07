Porządki Tuska. Na początek – prezydenci miast wspierający Trzaskowskiego

„Donald pozamiatał Rafała. Zadzwonił do Aleksandry Dulkiewicz, a ona zapewniła go, że prezydenci miast nie będą angażować się w ruch samorządowy, który na jesieni miał powstać pod patronatem Trzaskowskiego. Niektórym z prezydentów, na przykład Tadeuszowi Truskolaskiemu, zaproponował, że w zamian za wsparcie zrobi go regionalnym baronem. Tusk chce, żeby samorządowcy silniej zaangażowali się w Platformę, zamiast budować coś na jej obrzeżach” – mówi informator tygodnika „Wprost”, opisując sytuację w PO po powrocie Tuska do krajowej polityki.

„Wykiwał Polaków”. Lista 13 kłamstw Donalda Tuska „Pan premier nigdy nie kłamie” – tę odważną tezę sformułował blisko dekadę temu bliski współpracownik Donalda Tuska i ówczesny rzecznik jego rządu... zobacz więcej

Tygodnik „Wprost” ocenia, że w ciągu kilku chwil sytuacja w PO została przez Tuska opanowana. Rozmówca tygodnika ocenia, że wszyscy w Platformie mu się podporządkowali.



„Rafał poczuł się bezradny, bez możliwości manewru. Tusk opowiadał mu, że Warszawa jest istotnym dla PO miastem, a Rafał z racji swojej funkcji jest bardzo ważnym samorządowcem. To była rozmowa w stylu: „Nic nie dostaniesz, ciesz się z tego, co masz. Nie radzę odchodzić” – mówi informator cytowany przez tygodnik i w wskazuje, że prezydent stolicy „nie jest w najlepszej kondycji psychicznej”.



Okazuje, że Donald Tusk już zakasał rękawy i „spacyfikował prezydentów miast wspierających Rafała Trzaskowskiego”. Zadzwonił do Aleksandry Dulkiewicz. Prezydent Gdańska miała go zapewnić, że „prezydenci miast nie będą angażować się ruch samorządowcy, który na jesieni miał powstać pod patronatem Trzaskowskiego”. Truskolaskiemu zaproponował, że w „zamian za wsparcie zrobi go regionalnym baronem”.





Plany Tuska wobec reszty opozycji

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Wprost”

Z relacji tygodnika wynika, że Tusk chce, żeby samorządowcy silniej zaangażowali się w Platformę, zamiast budować coś na jej obrzeżach. I tak samo planuje poukładać sobie relacje innymi partiami opozycji.„Już widać, żechce się z nim dogadać co do wspólnej koalicji. Jakzacznie spadać poparcie, nie będzie miał wyjścia i podejmie współpracę z Tuskiem. Tylko Włodzimierzowi Czarzastemu nie opłaca się iść w jednej koalicji do wyborów” – wyjaśnia rozmówca „Wprost”.Według cytowanych informacji politycy Platformy Obywatelskiej dysponują wewnętrznymi sondażami, które wskazują, że twardy elektorat PO to nawet 28 proc. I do takiego poziomu zmierza Donald Tusk.