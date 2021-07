Koty zarażają się COVID-19, śpiąc w łóżku właściciela

Ludzie chorujący na COVID-19 często zarażają swoje zwierzęta domowe. Najbardziej narażone na infekcję są koty śpiące w łóżku właściciela – ogłosili naukowcy z Kanady podczas trwającego właśnie Europejskiego Kongresu Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ECCMID).

Już wcześniejsze badania wykazały, że koty i psy mogą zarażać się COVID-19 od swoich opiekunów. Nie było jednak jasne, na ile są podatne na zachorowanie i co zwiększa ryzyko ich zakażenia.



Prof. Dorothee Bienzle z Wydziału Weterynarii University of Guelph w Ontario (Kanada) postanowiła przebadać koty i psy osób, które zachorowały na COVID-19: było to 48 kotów i 54 psy z 77 różnych gospodarstw domowych.



Wraz ze swoim zespołem profesor sprawdziła u wszystkich pupili poziom przeciwciał przeciwko COVID-19, które są oznaką przebytej infekcji.



Z kolei właścicieli pytano m.in. o to, w jaki sposób wchodzą w interakcje ze swoimi zwierzętami: czy je regularnie głaszczą lub całują, pozwalają siedzieć na kolanach lub spać w łóżku. Pytano ich również, czy pozwalają swojemu zwierzęciu lizać się po twarzy i jak dużo czasu każdego dnia spędzają na bezpośredniej zabawie z pupilem.



Inne pytania dotyczyły tego, czy zwierzę zdradzało objawy jakiejkolwiek choroby w czasie, gdy ludzie mieli COVID-19 - i jakie te objawy były.



W ramach kontroli badaniu poddano także 75 psów i 75 kotów mieszkających w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. 67 proc. (czyli 32 na 48) kotów i 43 proc. (23 z 54) psów miało pozytywny wynik testu na przeciwciała. Zaledwie 9 proc. psów i 3 proc. kotów ze schroniska miało taki wynik.



20 proc. (11 z 54) psów wykazywało wyraźne objawy infekcji, do których należały głównie brak energii i utrata apetytu. Niektóre zwierzęta miały też kaszel lub biegunkę; wszystkie objawy były łagodne i szybko ustępowały.





Objawy COVID-19 u zwierząt

27 proc. (13 z 48) kotów również miało symptomy choroby: katar i trudności w oddychaniu były wśród nich najczęstsze. Chociaż większość przypadków była łagodna, trzy były ciężkie.Ilość czasu, jaki właściciel spędzał ze swoim psem, oraz rodzaj kontaktu, jaki w tym czasie mieli, nie wpływały na ryzyko zakażenia zwierzęcia. Jednak koty, które spędzały więcej czasu ze swoimi opiekunami, wydawały się być bardziej narażone na infekcję.

Koty, które spały w łóżku właściciela, najczęściej zapadały na COVID-19.



Autorzy badania twierdzą, że biologia kotów, w tym ich receptory wirusowe, czyli swoiste zamki, które wirus otwiera, aby wejść do komórek, czynią je bardziej podatnymi na COVID-19 od psów. Poza tym koty znacznie częściej niż psy śpią w pobliżu twarzy właściciela, co zwiększa ich narażenie na wszelkie infekcje.



Prof. Bienzle dodaje też, że wyższy wskaźnik zarażenia wśród zwierząt mieszkających z właścicielami – od tych ze schronisk, w połączeniu z wynikami wcześniejszych badań genetycznych – sugeruje, iż najbardziej prawdopodobną drogą przenoszenia choroby jest droga z człowieka na zwierzę, a nie odwrotnie.



„Jeśli ktoś ma COVID-19, istnieje zaskakująco duże ryzyko, że przekaże chorobę swojemu zwierzęciu” – tłumaczy autorka badania.

„A koty, zwłaszcza te, które śpią w łóżku właściciela, wydają się być szczególnie narażone. Tak więc, jeśli ktoś ma COVID-19, radzę trzymać się z dala od swojego zwierzaka przez pewien czas, a już na pewno nie wpuszczać go do swojej sypialni”.



„Zalecałbym również nie dopuszczanie pupila w tym okresie do innych ludzi i zwierząt domowych” – dodaje badaczka.



„Bo chociaż dowody na to, że zwierzęta mogą przenosić wirusa na inne zwierzęta domowe, są ograniczone, nie można jeszcze tego wykluczyć. I podobnie: choć nie wykazano, aby zwierzęta domowe przekazywały wirusa z powrotem ludziom, nie możemy na razie całkowicie wykluczyć takiej możliwości”.



