Prezes PiS o wypowiedzi szefa izraelskiej dyplomacji: Bezczelne i niedopuszczalne

Jako bezczelne i niedopuszczalne ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński wypowiedzi szefa izraelskiej dyplomacji po uchwaleniu nowelizacji Kodeksu prawa administracyjnego. „Ale przy okazji okazało się, iż nasza opozycja uważa, że Polska jest państwem drugiego gatunku” – powiedział tygodnikowi „Gazeta Polska” Kaczyński.

Reparacje od Niemców. Zwolennicy KO są przeciw Zdecydowana większość badanych uważa, że Niemcy powinny wypłacić Polsce reparacje wojenne – wynika z sondażu pracowni Social Changes na zlecenie... zobacz więcej

Pod koniec czerwca Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, która stanowi m.in. że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia.



Uchwalenie noweli spotkało się z ostrą reakcją strony izraelskiej. Ambasada Izraela w Polsce stwierdziła, że nowela „w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę” i że „to niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami”. Szef MSZ Izraela Jair Lapid ocenił, że „nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami”.





Jak zareagowała opozycja?

Ile Niemcy są nam winni?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Prezes PiS i wicepremier w wywiadzie dla tygodnika „Gazeta Polska” ocenił wypowiedzi szefa izraelskiej dyplomacji na ten temat„Ale przy okazji okazało się, iż nasza. Jeśli wsłuchać się w ich głosy, to należałoby uznać, że zanim Sejm RP uchwali prawo, to powinien prowadzić konsultacje w przynajmniej kilku miejscach na świecie i testować, czy ono spotka się z aprobatą. Mam radykalnie odmienny pogląd w tej sprawie” – dodał Kaczyński.Lider PiS podkreślił, że „sami stanowimy prawo” i „nie jesteśmy nikomu niczego winni,”.„Natomiast są rachunki, które wobec nas nie zostały uregulowane. Za zbrodnie i zniszczenia II wojny światowej Niemcy są nam winni” – zaznaczył.Kaczyński dopytywany o to, czy coś z tym rachunkiem zrobimy, powiedział: „Wszystko w swoim czasie”.