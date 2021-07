Tusk o sieci autostrad w Polsce. Minister infrastruktury: Tak wygląda rzeczywistość

Donald Tusk stwierdził, że w czasie rządów PO „wybudowaliśmy najgęstszą – po niemieckiej i angielskiej – w Europie sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce”. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaprzeczył tym słowom i podał dane. – Tak wygląda rzeczywistość – podkreślił gość programu „#Jedziemy” w TVP Info.

Kilka dni temu do polskiej polityki jako p.o. szefa Platformy Obywatelskiej wrócił Donald Tusk. W poniedziałek w Szczecinie był pytany o komentarz do budowy tunelu w Świnoujściu, która jemu się nie udała.



– Nie mam żadnych kompleksów, jak spojrzę na swoje siedem lat premierostwa i sześć lat rządów PiS-u, jeśli chodzi o ilość inwestycji w Polsce i także na zachodnim Pomorzu – odparł.



Wskazał, że nie miał środków europejskich na budowę tunelu, który był wówczas nowym projektem.



– Dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, tunel w Świnoujściu jest robiony chyba w 100 procentach ze środków europejskich, które udało się wreszcie na to przedsięwzięcie zdobyć. Gdybym miał wtedy środki na ten projekt – hulaj dusza, nie byłoby żadnego problemu – dodał.



Podkreślił, że w czasie rządów PO „wybudowaliśmy najgęstszą – po niemieckiej i angielskiej – w Europie sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce”.

O słowa Tuska był pytany w TVP Info minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na pytanie, czy kiedy Tusk oddawał władzę, w Polsce gęstość sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu była tak sama jak w Wielkiej Brytanii i Niemczech, odparł: „No nie. Nie była taka sama”.



– My zwiększyliśmy w pięć lat ilość kilometrów dróg szybkiego ruchu o 40 proc. To nas plasuje bardzo wysoko w UE, ale nie wyprzedziliśmy jeszcze Niemców, długa droga przed nami – podkreślał minister.



Dalej dodał, że jeśli chodzi o te informacje podawane przez Tuska na temat Polski zachodniej, to w jego opinii były premier po swojemu ocenia rzeczywistość.



– Nie będę się przekładał z tym panem na tony, miliardy i kilometry, ale każde porównanie jest porażające wobec twierdzenia, że wszystkie nakłady, które czyni rząd PiS, to jest jeden do 100 – kontynuował.

Minister infrastruktury pokazał też dane dotyczące inwestycji w Polsce. Wynika z nich, że w latach 2007-15 zrealizowano inwestycje kolejowe o wartości 22,7 mld zł wobec 42 mld zł w latach 2015-21.



Kolejne dane dotyczyły dróg szybkiego ruchu w województwie zachodniopomorskim, o którym mówił Tusk. Jak wyliczał Adamczyk, za rządów PO-PSL wybudowano tam 131,8 km dróg szybkiego ruchu, za rządów PiS – 194,6 km.



– Tak wygląda rzeczywistość. Dbamy o każde miejsce w naszym kraju, nie tylko o drogi krajowe, ale i lokalne, to są nakłady na wsparcie samorządów – dodał i pokazał dane obrazujące skalę inwestycji – rządowego wsparcia dla dróg lokalnych.



W latach 2007-15 było to 5,4 mld zł, w latach rządów PiS – 12,87 mld.



Jak ocenił, nieprawdziwe dane pokazane przez Tuska wynikają z braku weryfikacji materiałów. Podkreślał, że poprzedni rząd zostawił Polaków „jako outsiderów”, mówiąc o sytuacji portów. Komentował, że „ludzie Tuska mówili o Via Carpatii i Via Baltica, że to drogi bez sensu, kiedy my teraz oddajemy ich kolejne odcinki”.

