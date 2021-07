Co trzeci Polak nie ma żadnych oszczędności

Co trzeci Polak nie ma oszczędności – wynika z najnowszego badania na potrzeby raportu „Polaków portfel własny: nowa normalność”. Mimo pandemii 72 proc. ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą.

Jak wskazali autorzy badania z Santander Consumer Banku, mimo zawirowań w gospodarce wywołanych przez koronawirusa większość Polaków nie odczuła pogorszenia stanu swoich domowych budżetów.



„Mamy jednak poważne problemy z ich planowaniem. Według badania banku co trzeci Polak (33,1 proc.) nie ma żadnych oszczędności, a poduszka finansowa większości z nas kończy się na kwocie dwukrotnie lub trzykrotnie przekraczającej miesięczne wynagrodzenie. Dotyczy to w równym stopniu kobiet i mężczyzn” – podali.





Seniorzy w najgorszej sytuacji

W najgorszej sytuacji znajdują się seniorzy powyżej 60. roku życia. Niemal 50 proc. z nich deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności. W ich przypadku można wytłumaczyć to jednak niskimi świadczeniami emerytalnymi, a jednocześnie stale rosnącymi kosztami życia i leczenia.„Mimo oferowanej przez państwo bezpłatnej opieki zdrowotnej w czasie pandemii wielu z nich ze względów bezpieczeństwa czy z powodu rosnących kolejek i ograniczeń w przychodniach NFZ mogło zacząć częściej korzystać z wizyt prywatnych” – zaznaczyli.Autorzy badania są zaskoczeni, że tuż po seniorach grupą, w której znajduje się najwięcej osób bez oszczędności, są 40-latkowie (39,9 proc. wskazań).

Specjalistka ds. depozytów detalicznych z Santander Consumer Banku Magdalena Drążkowska zwróciła uwagę, że brak poduszki finansowej można zaobserwować też u co trzeciego ankietowanego mieszkającego w mieście liczącym do 250 tys. osób, jak Radom, Toruń czy Rzeszów, oraz u mieszkańców metropolii jak Warszawa, Wrocław czy Kraków.



„Jest to najpewniej związane z wysokimi kosztami życia w tych miejscach, a jednocześnie z wynagrodzeniami, które nie rosną proporcjonalnie do nich. W najgorszej sytuacji są osoby z wykształceniem podstawowym, które najczęściej pracują za najniższą pensję. Ponad 43 proc. osób z tej grupy deklaruje, że nie ma żadnych odłożonych pieniędzy” – wyjaśniła.



Z badania wynika też, że nie ma korelacji między posiadaniem dzieci a gromadzeniem oszczędności. Liczba rodziców i bezdzietnych bez poduszki finansowej była bardzo podobna, oscylowała w granicach 30 proc.



Posiadacze oszczędności najczęściej mają odłożone kwoty odpowiadające dwóm, trzem miesięcznym pensjom (16,2 proc.). Przykładowo osoba otrzymująca 3 tys. zł netto na rękę mogłaby mieć oszczędności rzędu 6 lub 9 tys. zł.



Co ósmy Polak zarabiający taką sumę mógłby z kolei pochwalić się poduszką w wysokości 12 lub 15 tys. zł (12,9 proc.). Najmniej z nas może poszczycić się oszczędnościami wykraczającymi ponad 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia (4,2 proc.) – czytamy.



Według autorów badania, brak oszczędności może być spowodowany również tym, że sumy, które moglibyśmy odłożyć, są przeznaczane na drogie, lecz często niezbędne rzeczy lub usługi. Do największych wydatków Polaków w 2020 roku należały: remont domu lub mieszkania (20,2 proc. wskazań), zakup samochodu lub motocykla (12 proc.), utrzymanie pojazdu (9,2 proc.) i prywatne leczenie (8 proc.).





Polacy swoje wydatki pokrywają z bieżącego wynagrodzenia

źródło: pap

Dyrektor ds. finansowania Santander Consumer Bank Tomasz Szwarc zwrócił uwagę, że więcej niż połowa Polaków pokrywa swoje wydatki z bieżącego wynagrodzenia (ponad 57 proc.).Ogólnopolskie badanie na potrzeby raportu „Polaków portfel własny: nowa normalność” zostało przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut IBRiS w maju 2021 r.