Nożownik zamordował Polaka w Niemczech. „Odebrano mi wszystko, co miałam”

W niemieckim Hof nożownik zabił polskiego kierowcę, który stanął w obronie pasażerów. Jak podają media, 63-letni mężczyzna umarł na rękach swojej partnerki. Kobieta w mediach społecznościowych zamieściła wzruszające pożegnanie.

Polski kierowca zamordowany w Niemczech przez nożownika. Bronił pasażerów 63-letni kierowca autobusu z Polski zginął w nocy z poniedziałku na wtorek w ataku nożownika w Hof w Górnej Frankonii. Grupa podróżnych z dwóch... zobacz więcej

Do tego zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Hof w Bawarii. Na tamtejszym dworcu czekała grupa Polaków podróżujących dwoma autokarami.



Kiedy część osób wyszła przed autobus, doszło do sprzeczki z 43-letnim mężczyzną (mieszkaniec Saksonii), który przebywał w pobliżu.



Agresywny mężczyzna zaatakował pasażerów, jednego lekko zranił. Sytuację obserwował kierowca autokaru, który próbował załagodzić sytuację, rozdzielając mężczyzn.



Kiedy kierowca autobusu interweniował, 43-latek dźgnął go scyzorykiem, śmiertelnie go raniąc. Sprawca próbował uciekać pieszo, ale został zatrzymany przez patrol policji.

Atak nożownika na lotnisku w Duesseldorfie Atak nożownika na lotnisku w Duesseldorfie – podają niemieckie media. Jedna osoba została ranna, jest w drodze do szpitala. Napastnik uciekł, jest... zobacz więcej

Mimo że pasażerowie natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe, było już za późno, by kierowca autobusu otrzymał skuteczną pomoc.



Kulisy przestępstwa nie zostały jeszcze wyjaśnione, śledztwo prowadzi prokuratura. Firma autokarowa, w której pracował zamordowany, to Sindbad z Opola, zajmująca się organizowaniem przewozów na trasie Polska-Bawaria.



Jak informuje „Fakt”, zamordowanego Polaka pożegnała w mediach społecznościowych jego partnerka, która była na miejscu.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



„Był dla mnie wszystkim, całym moim życiem. Kochałam go nad życie, a nie dostałam nawet szansy, by się pożegnać. Zmarł na moich rękach. Zostało mi odebrane wszystko, co miałam” – pisze kobieta.



Poprosiła o modlitwę i wsparcie w najtrudniejszej chwili w jej życiu. „Jestem rozsypana na milion kawałków, które już chyba nigdy nie będą razem” – czytamy.

#wieszwiecej Polub nas