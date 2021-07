Terminarz pod... „Mam talent”? Górnik ma kłopot z Podolskim

Przed kilkoma dniami władze niemieckiego RTL pochwaliły się, że jurorem kolejnej edycji „Das Supertalent” (tamtejszy odpowiednik „Mam talent”) zostanie była gwiazda reprezentacji Lukas Podolski. 36-letni piłkarz, nowy gracz Górnika Zabrze, będzie musiał obowiązki jurorskie łączyć z występami w Ekstraklasie. To może stanowić pewien problem logistyczny.

Jak ustalił serwis Sport.pl, władze Ekstraklasy są skłonne pójść na rękę Górnikowi i ustalać terminarz kolejnych meczów tak, by nie kolidowały z nagraniami programu. To sytuacja bez precedensu; bez wątpienia nie pomaga i tak nadwątlonemu wizerunkowi naszej rodzimej ligi.



– Nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale mogę potwierdzić, że pewne nieoficjalne rozmowy w tej sprawie już się odbyły. Generalnie nie ma większych problemów, jeśli chodzi o daty, bo tylko kilka meczów mogłoby się pokryć z wyjazdami Łukasza. Cały ten plan szczegółowo przeanalizowaliśmy w trakcie rozmów kontraktowych. Najważniejsze jest to, że zarówno nam, jak i Ekstraklasie zależy na tym, żeby Podolski zagrał jak najwięcej meczów - opowiadał Dariusz Czernik, prezes Górnika Zabrze, w rozmowie z Dominikiem Wardzichowskim.

Lukas Podolski ma 36 lat. W barwach reprezentacji Niemiec rozegrał 130 spotkań, w których strzelił 49 goli. Ma na koncie m.in. brąz z Korei i Japonii czy złoty medal wywalczony podczas mundialu w Brazylii.Przed transferem do Górnika grał dla tureckiego Antalyasporu, wcześniej kilka lat spędził w japońskim Vissel Kobe. W najlepszych latach kariery kopał dla Arsenalu, Interu, Bayernu czy FC Koeln.Jego transfer do Górnika to na pewno największe wydarzenie medialne w Ekstraklasie w tym sezonie, może nawet w całej historii ligi. Mimo wszystko sprowadzenie Podolskiego wiąże się z pewnymi niedogodnościami.„Das Supertalent” to tylko jedna z nich. Czy 36-letni zawodnik, który jest już po drugiej stronie piłkarskiej rzeki, będzie w stanie wnieść jakość do gry zespołu Jana Urbana? Czy będzie przykładem dla młodszych kolegów podczas treningów i czy będzie dawał z siebie wszystko na boisku? Kibice mają uzasadnione wątpliwości, a fakt, że Podolski zdecydował się łączyć karierę piłkarza z karierą w mediach, tylko je potęguje.Pierwsza okazja do sprawdzenia, ile naprawdę wart jest Podolski, już 25 lipca w Szczecinie. O ile mecz nie zostanie przełożony.