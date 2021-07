Elsa już huraganem. Wiadomo, kiedy nawiedzi Florydę

Burza tropikalna Elsa przerodziła się w huragan pierwszego kategorii i w środę nawiedzi wybrzeże Flory – poinformowało we wtorek wieczorem amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC). Huragan przesuwa się z prędkością 15 km/godz. ku północnej Florydzie.

Elsa znajduje się obecnie na wysokości Zatoki Tampa – estuarium ulokowanego wzdłuż zatoki Meksykańskiej i zachodniego wybrzeża Florydy. Gubernator Florydy Ron DeSantis poinformował, że huragan nadciągnie nad ląd na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej około godz. 8 rano czasu lokalnego (godz. 14 w Polsce) w środę.



Amerykańskie media nie kryją obaw, że żywioł może przeszkodzić w przeszukiwaniu rumowiska po zawaleniu się 24 czerwca budynku w Miami. Do wtorku potwierdzono tam śmierć 36 ludzi. 109 osób wciąż uważa się za zaginione – jak przekazała burmistrz Miami-Dade.





Ewakuacja na Kubie

Do poniedziałku Elsa trapiła mieszkańców– jeszcze jako burza tropikalna. Przeszła głównie przez obszary wiejskie na wschód od Hawany. Porywy wiatru osiągały prędkość 20 km/godz. Kubańskie władze ewakuowały łącznie 180 tys. ludzi.. Wstępne szacunki mówią o stratach równych 12 mln dolarów na wyspie Saint Lucia na Karaibach i 5,3 mln dolarów na Jamajce.Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów wydało ostrzeżenia huraganie dla Florida Keys od Craig Key na zachód do Dry Tortugas i dla zachodniego wybrzeża Florydy od Flamingo na północ do rzeki Ochlockonee.