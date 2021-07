Atak rakietowy na bazę wojskową USA. Wybuchł pożar

We wtorek w godzinach wieczornych doszło do ataku rakietowego na bazę wojskową USA przy międzynarodowym lotnisku w Irbilu na północy Iraku. Rzeczniczka Pentagonu komandor Jessica McNulty potwierdziła atak; poinformowała, że nie ma na razie doniesień o ofiarach i zniszczeniach.

O ostrzale rakietowym powiadomił również za pośrednictwem Twittera rzecznik koalicji walczącej z niedobitkami Państwa Islamskiego w Iraku płk. Wayne Marotto.



Do ataku doszło o godz. 23.15 czasu lokalnego (godz. 21.15 w Warszawie – red.) – podały służby antyterrorystyczne Regionu Autonomicznego Kurdystanu w północnym Iraku, którego Irbil jest stolicą.



„Atak dronów pułapek nie pociągnął za sobą ofiar śmiertelnych i nie spowodował większych zniszczeń. Straż pożarna zdołała zdusić w zarodku niewielki pożar, do jakiego doszło” – zaznaczono w komunikacie.



Gdy nastąpił atak, włączyły się syreny alarmowe w kompleksie budynków zajmowanych przez amerykański konsulat w Irbilu. Dotychczasowe doniesienia nie wskazują, by zlokalizowana w pobliżu lotniska i bazy wojskowej USA amerykańska placówka dyplomatyczna również była celem ataku z użyciem dronów i żeby w jakikolwiek sposób ucierpiała.

Podobny atak

Agencja AFP przypomina, że baza wojskowa przy lotnisku w Irbilu była celem podobnego ataku rakietowego w kwietniu br.Całkowita liczebność kontyngentu amerykańskiego w Iraku sięga obecnie 2,5 tys. Napaści na cele amerykańskie w Iraku – wojskowe, biznesowe i dyplomatyczne – są ponawiane regularnie. Od początku roku doszło do 48 takich prób; ostatnia miała miejsce w poniedziałek, gdy po raz kolejny zaatakowano bazę lotniczą Ain al-Asad w prowincji Anbar.; nie mając całkowitej pewności, wyznaczyli nagrodę w wysokości 3 mln dolarów za wskazanie rzeczywistego sprawcy.Wzmożenie ataków na cele USA w Iraku ma związek z wydaniem przez prezydenta USArozkazu przeprowadzenia ataków lotniczych na ich bazy wojskowe na pograniczu syryjsko-irackim – zaznaczają agencje. Czerwcowy zmasowany atak lotnictwa amerykańskiego na bazy grupy Kataib Sajed al-Szuhada był już drugą taką operacją. Poprzedni ostrzał lotniczy zarządzony przez Bidena miał miejsce w lutym – przypomina Agencja Reutera.