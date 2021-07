Polska strefą frontu. Efekt – upały i burze [PROGNOZA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Niemal w całym kraju temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32 stopni. Meteorolodzy zapowiadają także gwałtowne burze.

Nad północno-wschodnią i południowo-zachodnią Europą dominują układy wysokiego ciśnienia. Od Morza Norweskiego przez Wielką Brytanię, przez Europę środkową po Morze Śródziemne sięga zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad Wielkiej Brytanii, wraz z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu niżu, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południa będzie napływało bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.



Jak informuje Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę w większości kraju w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą co najmniej 30 stopni.





IMGW: gdzie najwyższa temperatura?

źródło: PAP, IAR, IMGW

– Będzie tak w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, aż po Śląsk Górny, oraz w małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Jeszcze cieplej, do 32 stopni, na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej – mówi Dąbrowska.. W związku z tym kraj podzielony zostanie na różne części z innymi typami pogody.Meteorolodzy zapowiadają gwałtowne. – Burzom będą towarzyszyły, szczególnie na Pomorzu i Kujawach, ulewne deszcze. Tam może spaść nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru do 100 km/godz. – prognozuje Dąbrowska. Jak dodaje, strefa słabszych burz będzie się rozciągała od Pomorza przez Wielkopolskę aż po Dolny i Górny Śląsk.– Natomiast krańce zachodnie będą w zupełnie innym typie pogody. Tam będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i rześko, bo od 20 do 22-23 stopni – zaznacza synoptyk.W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadało.Ochłodzenie w całym kraju ma nadejść w sobotę.