Narodowy Spis Powszechny. W środę mija ważny termin

W środę kończy się przyjmowanie zgłoszeń do loterii Narodowego Spisu Powszechnego. W losowaniu wezmą udział osoby, które samodzielnie spisały się przez Internet za pośrednictwem strony spis.gov.pl. i wyraziły zgodę na udział w loterii.

Ostatnie losowanie nagród I i II go stopnia odbędzie się 9 lipca 2021 r. Do wygrania będą karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 złotych. 14 lipca natomiast, podczas losowania głównego w każdym województwie będzie wylosowany samochód osobowy i do szesnastu szczęśliwców trafi Toyota Yaris.



Nagrody zostaną wylosowane spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń oddanych w całym okresie ich przyjmowania.



W loterii mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia do 31 marca 2021 roku. Szczegóły na stronie spis.gov.pl

