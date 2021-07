Nowelizacja KPA. Spotkanie z przedstawicielem Departamentu Stanu USA

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyła się rozmowa przedstawicieli polskich ministerstw z reprezentantką amerykańskiego Departamentu Stanu. Poruszono temat uzasadnienia nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W spotkaniu wzięli udział między innymi: przedstawicielka Departamentu Stanu USA Cherrie Daniels, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, wiceminister kultury Magdalena Gawin oraz wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.



„W trakcie spotkania omówiono uzasadnienie nowelizacji KPA, a także perspektywy współpracy w polityce pamięci o ofiarach III Rzeszy” – napisał resort spraw zagranicznych na Twitterze.





Zmiana w KPA

Zgodnie z uchwaloną w Sejmie pod koniec czerwca ustawą,. Dotyczy to na przykład spraw odebranego przed laty mienia.Polski MSZ podkreślił wówczas, że nowe przepisy nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych w celu uzyskania odszkodowania, niezależnie od obywatelstwa lub pochodzenia powoda.Resort dyplomacji argumentował, że możliwość podważenia decyzji władz publicznych nie może być nieograniczona czasowo. Według MSZ „wprowadzenie ograniczeń czasowych (...) będzie prowadziło też do eliminacji nadużyć i nieprawidłowości, które w znacznym stopniu miały miejsce w procesach reprywatyzacyjnych”. Mimo to ze stronypopłynęły słowa krytyki pod adresem polskich władz.Polskie władze podkreślają również, że. Wówczas Trybunał zakwestionował brak ograniczeń czasowych na stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.