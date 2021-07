Oni powalczą o medale dla Polski podczas igrzysk w Tokio [LISTA]

215 sportowców w 28 dyscyplinach – to skład reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Tokio zatwierdzony przez Polski Komitet Olimpijski. We wtorek w Warszawie odbędzie się pierwsze ślubowanie zawodników.

Ile kosztuje przygotowanie olimpijczyka? Kwota robi wrażenie 235 milionów złotych w 2021 roku, 240 milionów w 2020. Tyle kosztowały przygotowania polskich sportowców do startu w rozpoczynających się za... zobacz więcej

Trenerzy, lekarze i fizjoterapeuci – w sumie 428 osób będzie liczyć cała polska reprezentacja na igrzyska olimpijskie.



Jak mówi szef Polskiej Misji Olimpijskiej Marcin Nowak, pierwsza grupa odleci do Japonii już w środę. – Lecą między innymi żeglarze i wioślarze na swoje zgrupowania przedolimpijskie. Zatrzymają się oni jednak w swoich obiektach zewnętrznych. Pierwsze wejście do wioski olimpijskiej będzie możliwe w okolicach 17-18 lipca – dodaje.



Zdaniem mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego, Polacy mają szanse zdobyć kilkanaście medali. – Mamy świetnych zawodników i mam nadzieję, że uzyskają w Tokio jak najlepsze wyniki – mówi Majewski.



Igrzyska w Tokio rozpoczną się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia. Pierwotnie miały odbyć się w 2020 roku. Z powodu pandemii koronawirusa zostały przełożone o rok.





Reprezentacja Polski na igrzyska w Tokio

BOKS

GIMNASTYKA SPORTOWA

GOLF

JUDO

JEŹDZIECTWO

Sandra DrabikKarolina KoszewskaElżbieta WójcikDamian DurkaczGabriela SasnalAdrian MeronkJulia KowalczykAgata Ozdoba-BłachBeata Pacut Agata PerencPiotr KuczeraMaciej SarnackiMałgorzata CybulskaJoanna PawlakPaweł SpisakMateusz Kiempa (rezerwowy)

KAJAKARSTWO

KOLARSTWO

KOSZYKÓWKA 3x3

LEKKOATLETYKA

Dorota BorowskaJustyna IskrzyckaKarolina NajaAnna PuławskaMarta WalczykiewiczHelena WiśniewskaTomasz BarniakWiktor GłazunowMateusz KamińskiAleksandra StachKlaudia ZwolińskaGrzegorz HedwigKrzysztof MajerczakMaja WłoszczowskaBartłomiej WawakMarlena KarwackaUrszula ŁośDaria PikulikWiktoria PikulikKrzysztof MakselPatryk RajkowskiMateusz RudykSzymom SajnokDaniel StaniszewskiNikol Płosaj (rezerwowa)Wojciech Pszczolarski (rezerwowy)Rafał Sarnecki (rezerwowy)Katarzyna NiewiadomaAnna PlichtaMaciej BodnarMichał KwiatkowskiRafał MajkaMichael HicksPaweł PawłowskiSzymon RduchPrzemysław ZamojskiKlaudia AdamekMaria AndrejczykDominika BaćmagaIga Baumgart-WitanJoanna FiodorowMartyna GalantMarlena GolaPaulina GubaPaulina GuzowskaMałgorzata Hołub-KowalikJoanna JóźwikNatalia KaczmarekKlaudia KardaszAnna KiełbasińskaAlicja KonieczekAneta KonieczekMalwina KopronKornelia LesiewiczKamila LićwinkoJoanna LinkiewiczAleksandra LisowskaAngelika MachKarolina NadolskaPaulina PaluchAngelika SarnaKlaudia SiciarzPia SkrzyszowskaAdrianna SułekEwa SwobodaJustyna Święty-ErseticAnna WielgoszAnita WłodarczykKatarzyna ZdziebłoKinga Gacka (rezerwowa)Marika Popowicz-Drapała (rezerwowa)

mężczyźni

Rafał Augustyn

Mateusz Borkowski

Konrad Bukowiecki

Artur Brzozowski

Marcin Chabowski

Damian Czykier

Patryk Dobek

Kajetan Duszyński

Paweł Fajdek

Arkadiusz Gardzielewski

Patryk Grzegorzewicz

Michał Haratyk

Dariusz Kowaluk

Marcin Krukowski

Jakub Krzewina

Marcin Lewandowski

Piotr Lisek

Piotr Małachowski

Cyprian Mrzygłód

Łukasz Niedziałek

Adam Nowicki

Wojciech Nowicki

Michał Rozmys

Mateusz Rzeźniczak

Robert Sobera

Bartłomiej Stój

Wiktor Suwara

Dawid Tomala

Paweł Wiesiołek

Paweł Wojciechowski

Karol Zalewski

Tymoteusz Zimny (rezerwowy)





ŁUCZNICTWO

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

PŁYWANIE

Sylwia ZyzańskaSławomir NapłoszekAnna MaliszewskaŁukasz GutkowskiSebastian StasiakLaura BernatKornelia FiedkiewiczDominika KossakowskaPaulina PedaAleksandra PolańskaAlicja TchórzKatarzyna WasickKrzysztof ChmielewskiMateusz ChowaniecKonrad CzerniakJan HołubPaweł JuraszekRadosław KawęckiPaweł KorzeniowskiJan KozakiewiczJakub KraskaKacper MajchrzakJakub MajerskiKarol OstrowskiBartosz PiszczorowiczKamil SieradzkiJakub SkierkaKacper Stokowski

PODNOSZENIE CIEŻARÓW

SIATKÓWKA

SIATKÓWKA PLAŻOWA

SKATEBOARDING

STRZELECTWO

SZERMIERKA

TAEKWONDO

TENIS

TENIS STOŁOWY

Joanna ŁochowskaBartłomiej AdamusArkadiusz MichalskiMateusz BieniekFabian DrzyzgaGrzegorz ŁomaczŁukasz KaczmarekJakub KochanowskiMichał KubiakBartosz KurekWilfredo LeonPiotr NowakowskiKamil SemeniukAleksander ŚliwkaPaweł ZatorskiMichał BrylGrzegorz FijałekBartosz ŁosiakPiotr KantorAmelia BródkaSandra BernalKlaudia BreśAleksandra JarmolińskaAneta StankiewiczTomasz BartnikAleksandra JareckaMartyna JelińskaRenata Knapik-MiazgaEwa TrzebińskaMagdalena Piekarska-Twardochel (rezerwowa)Patrycja AdamkiewiczAleksandra KowalczukMagda LinetteAlicja RosolskaIga ŚwiątekHubert HurkaczŁukasz KubotNatalia BajorQian LiNatalia PartykaKinga Stefańska (rezerwowa)

WIOŚLARSTWO

WSPINACZKA SPORTOWA

ZAPASY

ŻEGLARSTWO

źródło: IAR, PAP

Monika ChabelJoanna DittmannAgnieszka Kobus-ZawojskaOlga MichałkiewiczMaria SajdakMarta WieliczkoMaria WierzbowskaKatarzyna ZillmannKatarzyna Boruch (rezerwowa)Fabian BarańskiMateusz BiskupMrcinN BrzezińskiMikołaj BurdaWiktor ChabelDominik CzajaJerzy KowalskiArtur MikołajczewskiSzymon PośnikMichał SzpakowskiMateusz WilangowskiMirosław ZiętarskiŁukasz Posyłajka (rezerwowy)Aleksandra MirosławAgnieszka Wieszczek-KordusJowita WrzesieńRoksana ZasinaMagomedmurad GadżijewTadeusz MichalikKamil RybickiMagdalena KwaśnaKinga ŁobodaAleksandra MelzackaZofia Noceti-KlepackaJolanta OgarAgnieszka SkrzypulecPaweł KołodzińskiPiotr MyszkaŁukasz Przybytek