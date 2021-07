Wspólny zarząd parków narodowych. Golińska: Lepsze finansowanie

Wspólny fundusz, do którego będą wpłacały bogatsze parki narodowe na korzyść gorzej sytuowanych, to jeden z argumentów dla utworzenia centralnego podmiotu Polskie Parki Narodowe, który przedstawiła podczas wtorkowej sejmowej Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

– Taka jednostka wspólna jest nam potrzebna do tego, aby utworzyć chociażby wspólny fundusz do którego parki, które są w lepszej sytuacji, mogłyby przekazywać środki, a te które są w gorszej sytuacji, mogły z tych środków korzystać – mówiła Golińska.



Podkreśliła, że ta propozycja czeka na weryfikację międzyresortową i dyskusję z ministrem finansów. Generalna dyrekcja parków narodowych miałaby zwiększyć nadzór ministra nad poszczególnymi parkami.



Wiceminister przekonywała, że taka centralizacja parków narodowych jest potrzebna, o czym mają choćby świadczyć raporty NIK z lat poprzednich. Dodała, że na problem niedostatecznego wsparcia, również z poziomu ministerstwa, zwracali uwagę dyrektorzy parków.



– Będziemy dążyć do tego, aby generalna dyrekcja odciążała dyrektorów parków, a jednocześnie pozostawiała im maksymalnie dużo swobody w decydowaniu o tym, co dzieje się na terenach poszczególnych parków – mówiła Golińska.

Centralny ośrodek

Podkreśliła, że pracownicy parków narodowych jak i samorządy zgłaszają obawy, że zbytnia centralizacja przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego.– Samorządy, które bardzo dobrze współpracują z wieloma parkami, nie chciałyby, aby decyzje były podejmowane w jakimś centralnym ośrodku i to jest nasze zobowiązanie, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło – zapewniła.Dodała także, że decyzje o przyznawaniu parkom środków z Funduszu Leśnego nie powinny być decyzją uznaniową, a żeby był to stały procent wpłacany do tego funduszu ze strony, i aby to parki decydowały same, kto, na co i w jakiej wysokości, te środki dostanie.Wiceminister wskazała również, że w nowo powstałej jednostce mieliby pracować między innymi urzędnicy z ministerstwa klimatu i środowiska z wydziału parków narodowych.. Chciałabym, żeby to nasze polskie dziedzictwo przyrodnicze, tak jak dziedzictwo kulturowe, było sprzedawane również za granicą, choć jest też że wielu naszych obywateli, którzy nie zdają sobie sprawy jakie bogactwo przyrodnicze mamy" - mówiła Golińska.Wraz z utworzeniem jednostki centralnej miałaby powstać służba parków narodowych. Za tym miałoby iść na przykład jednolite umundurowanie dla wszystkich ich pracowników. – Idziemy bardzo odważnie i mam nadzieję, że przedstawiony parlamentowi projekt ustawy znajdzie poparcie wszystkich stron zasiadających w parlamencie – podkreśliła wiceminister.