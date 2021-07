„Festiwal hipokryzji”. Tarczyński ostro w PE [WIDEO]

– Co za festiwal hipokryzji mamy ponownie w Parlamencie Europejskim. Mieliśmy dyskusję o zagranicznej ingerencji, a usłyszeliśmy kolejne zarzuty pod adresem Polski, Węgier ze strony liberałów i lewicy – powiedział na forum PE europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Polityk przypomniał, że niedawno podobne podwójne standardy stosowano za oceanem.



– Taka sama sytuacja miała miejsce w Ameryce, gdy prezydent Donald Trump był oskarżany o zmowę z Rosjanami. Cały świat wie, że to nie była prawda, że to fake news, a teraz Polska i Węgry są nazywane „przyjaciółmi Putina” – zwrócił uwagę.



– W tym samym czasie liberałowie i lewica oskarżają nas o zapraszanie tych, którzy są finansowani przez kraje postowieckie. Niedawno Bartosz K. został aresztowany w Polsce pod zarzutem prania pieniędzy, wcześniej ten działacz Fundacji Otwarty Dialog był zapraszany do PE przez liberałów. Więc jeżeli nie chcemy podobnych zarzutów i dyskusji, proszę, nie zapraszajcie do Parlamentu Europejskiego takich jak Bartosz K. – zaapelował Tarczyński.



Film europosła opublikowany na Twitterze spotkał się z ciepłą reakcją internautów. „Wow, dobrze powiedziane”, „Piękna orka”, „Jedyne antidotum na hipokryzję PE to ciężka i głęboka orka. Brawo!” – to tylko niektóre komentarze.

