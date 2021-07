Rosyjski cyberatak w USA. Biden o bilansie strat i możliwej odpowiedzi

Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że atak ransomware (cyberatak, którego celem jest wyłudzenie okupu – przy. red.) na firmę informatyczną Kaseya, który dotknął wiele klientów koncernu na całym świecie, poczynił „minimalne szkody” w amerykańskich firmach.

– Otrzymałem tego ranka nowe informacje od naszego zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego i wygląda na to, że atak spowodował minimalne szkody dla firm w USA. Ale wciąż zbieramy informacje na temat pełnej skali tego ataku – powiedział Joe Biden podczas briefingu w Białym Domu. Prezydent dodał, że będzie miał więcej do powiedzenia w ciągu następnych kilku dni. Zapewnił, że dobrze ocenia zdolności USA do reakcji na ten atak.



Biden odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy atak internetowych szantażystów na systemy Kaseya i klientów firmy jest na tyle poważny, by wymagał odwetu ze strony władz USA.



Wcześniej do tej kwestii odniosła się również rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.



– Jeśli Rosja nie podejmie działań wobec przestępców mieszkających w Rosji, my to zrobimy sami, lub rezerwujemy prawo do podjęcia takich działań – powiedziała Psaki podczas konferencji prasowej. Jak dodała, choć określenie sprawców ataku nie zostało jeszcze ostatecznie przesądzone, wstępne informacje wywiadu mówią o grupie REvil, „działającej z Rosji i posiadającej współpracowników na całym świecie”.

Rzeczniczka stwierdziła, że nawet jeśli rosyjskie władze nie były zamieszane w ostatni cyberatak, ostateczna odpowiedzialność spoczywa na nich. Dodała też,Atak ransomware, który grupa REvil przeprowadziła w piątek, był jednym z najpoważniejszych w ostatnim czasie. Hakerzy włamali się do firmy informatycznej Kaseya z siedzibą w Miami i wykorzystali swój dostęp do opanowania komputerów niektórych klientów tej firmy, uruchamiając reakcję łańcuchową, która sparaliżowała systemy setek firm na całym świecie.