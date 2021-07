Obajtek odpowiada PSL: Paliwa w Polsce wśród najtańszych w Europie

– Przypominam, że kiedy to pan był w rządzie, ceny paliw potrafiły przekraczać 6 zł; dziś, mimo niekorzystnych warunków makro, paliwa w Polsce są jednymi z najtańszych w Europie – zaznaczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odpowiadając na internetowy wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zażądał w niedzielę na konferencji prasowej zorganizowanej na jednej ze stacji Orlen w Warszawie obniżenia na wakacje i po nich cen benzyny.



Potem we wpisie na Twitterze zamieścił zdjęcia z zestawieniem cen ze stacji Orlen przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie i z trzech innych stacji – należących do zagranicznych koncernów – przy ul. Górczewskiej i Ostrobramskiej w Warszawie. Na zdjęciu widać, że cena za litr benzyny na stacji Orlen jest najwyższa.

Panie @DanielObajtek, Suweren wzywa: na Orlenie przy Polnej w Warszawie dało się obniżyć ceny, a gdzie indziej się nie da? Mam się tam przejechać? �� #TaniejObajtku! pic.twitter.com/nOYvghgn5i — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 5, 2021

Wychodzi na to, że Francuzi, Brytyjczycy czy Holendrzy nie zdzierają tak z polskich kierowców jak @DanielObajtek �� #TaniejObajtku! pic.twitter.com/UYxjq3hOvu — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 6, 2021

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„Wychodzi na to, że Francuzi, Brytyjczycy czy Holendrzy nie zdzierają tak z polskich kierowców jak Daniel Obajtek ” – napisał lider PSL.W odpowiedzi prezes PKN Orlen napisał: „Przypominam, że kiedy to Pan był w rządzie, ceny paliw potrafiły przekraczać 6 zł. Dziś, mimo niekorzystnych warunków makro, paliwa w Polsce są jednymi z najtańszych w Europie. Porównując ceny do średnich zarobków, Polacy mogą dziś kupić dwa razy więcej paliwa niż za rządów PO-PSL” – przypomniał.