Ziobro o sprawie Nowaka: Kolejne dowody dadzą do myślenia nie tylko na jego temat

– Kolejne materiały dowodowe, jakie będą ujawniane na etapie postępowania przygotowawczego czy później przed sądem, będą dawały do myślenia; nie tylko na temat Sławomira Nowaka – powiedział w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

– Jako prokurator generalny miałem okazję zapoznawać się z materiałem dowodowym. Jest tak, jak mówi prokurator. Są inne, nieujawnione przez nas materiały operacyjne, w tym treść rozmów z komunikatorów (...). To bardzo ciekawe rozmowy, które w przyszłości ujawnimy. Myślę, że może to być jeszcze ciekawsze niż ta konferencja – mówił Ziobro.



Chodzi konferencję szefa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mariusza Dubowskiego, który przedstawił w poniedziałek „najistotniejsze dowody” zgromadzone przez śledczych w sprawie Sławomira Nowaka.





Ziobro: Śledztwo rozwojowe, stąd emocje polityków PO

#wieszwiecej Polub nas

Zaznaczył, że na razie materiały te nie zostały ujawnione, gdyż śledztwo może mieć jeszcze wątki rozwojowe. – I myślę, że to wywołuje takie emocje wśród niektórych polityków PO – dodał.Były premier Donald Tusk, odnosząc się do tej sprawy w poniedziałek, mówił, że werdykty sądów potwierdziły, iż nie było powodu, by dalej trzymać w areszcie Nowaka.– Każdy, kto jest dziennikarzem, ma elementarną wiedzę, nie powinien mnie pytać, tylko wygłosić swój komentarz, że dzieje się jawny skandal, z ewidentnych politycznych pobudek, z jakichś partyjnych gier wewnątrz PiS-u; de facto inscenizuje się proces i skazanie, i robi to prokurator generalny, a nie sąd – mówił Tusk.

– Moim zdaniem Donald Tusk powinien domagać się twardego wyegzekwowania odpowiedzialności wobec Sławomira N., powinien wyrażać swoje oburzenie, że w ten sposób Sławomir N. naraził zaufanie do PO i jego osobiście jako człowieka, który tak bardzo mu okazywał bezgraniczne zaufanie, powierzając bardzo ważne zadania też w zakresie polskich dróg i autostrad – powiedział Ziobro.





Ziobro: Strategia Tuska wobec N. daje do myślenia

Jak ocenił, „dziwi ta strategia Donalda Tuska, daje do myślenia”.– Myślę, że kolejne materiały dowodowe, jakie będą ujawniane przez nas na etapie postępowania przygotowawczego czy później przed sądem, będą dawały do myślenia, nie tylko na temat pana Sławomira N. – zaznaczył Ziobro.W prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwieW areszcie przebywał od lipca 2020 r. do 12 kwietnia 2021 r. – Przyjdzie czas na prawdę. Przyjdzie czas na odwojowanie tego wszystkiego –