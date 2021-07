Brazylę trawi susza. Nie ma pieniędzy na zapewnienie dostępu do wody pitnej

Z powodu największej od ponad 90 lat suszy w Brazylii ministerstwo rozwoju regionalnego tego kraju ogłosiło, że niezbędne będzie zainwestowanie gigantycznych kwot w gospodarkę wodną, co jest niewykonalne bez udziału sektora prywatnego. Plan ten popiera prezydent Jair Bolsonaro.

Chodzi o budowę zbiorników retencyjnych oraz systemów dystrybucji i oczyszczania wody, a także oczyszczalni ścieków. Choć zasoby słodkiej wody Brazylii należą do największych na świecie, niemal 35 z 210 mln mieszkańców tego kraju nie ma dostępu do wody pitnej, a z kanalizacji i oczyszczalni ścieków może korzystać tylko ok. 100 mln Brazylijczyków. Według ekspertów ministerstwa zdrowia to bardzo zwiększa liczbę zakażeń koronawirusem w warunkach pandemii, która w ostatnich tygodniach zbierała w Brazylii największe na świecie żniwo śmierci.



W 2018 r. w kraju 230 tys. ludzi trafiło do szpitali z powodu chorób przenoszonych przez brudną wodę, takich jak nieżyt żołądka i jelit, gorączka tyfusowa i cholera.



Na posiedzeniu parlamentu minister rozwoju regionalnego Rogerio Marinho oświadczył, że władze będą w stanie wyasygnować 1 proc. pieniędzy niezbędnych do modernizacji i rozbudowy sieci wodociągów i kanalizacji.





Realny termin osiągnięcia celu, którym jest zagwarantowanie 99 proc. ludności dostępu do wody pitnej, to 2033 r. Minister obiecał zakończenie w tym terminie budowy systemu odprowadzania ścieków, który obejmie większość faweli.



Przeciwnicy inspirowanego przez prezydenta Bolsonaro planu oddania bogatych zasobów wody pitnej prywatnym przedsiębiorcom twierdzą, że jest on nierealny, bo nie ma oparcia w możliwościach i zamiarach brazylijskiego i międzynarodowego kapitału prywatnego.



Takie stanowisko zajmuje m.in. prezes brazylijskiego Krajowego Stowarzyszenia Służb Miejskich i Oczyszczalni; domaga się od rządu, by potraktował wygospodarowanie środków na budowę oczyszczalni ścieków jako „jedno z najpilniejszych zadań wobec inwazji koronawirusa na Brazylię”.

