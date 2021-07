Drastyczny przyrost zakażeń koronawirusem w Hiszpanii

W ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano w Hiszpanii 14,1 tys. zakażeń koronawirusem – oszacowało ministerstwo zdrowia tego kraju. To liczba nienotowana w dobowych bilansach służb medycznych od lutego.

Jak sprecyzował resort, między poniedziałkiem a wtorkiem doszło do znaczącego wzrostu liczby przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten zwiększył się o 21 do 225.



Ministerstwo zdrowia wskazało, że rekordowy poziom zakażeń został osiągnięty podczas ostatniej doby w grupie wiekowej 20-29 lat. Na 100 tys. osób z tej grupy przypada już ponad 717 zakażeń, czyli o 77 więcej w stosunku do poniedziałku.



W sumie do wtorkowego popołudnia w 47-milionowej Hiszpanii zakaziło się koronawirusem 3,88 mln osób, a 80,9 tys. zmarło, z czego 18 podczas minionej doby.



