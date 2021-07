Holandia. Znany dziennikarz śledczy postrzelony

Reporter kryminalny Peter R. de Vries został postrzelony we wtorek w Amsterdamie. Dziennikarz został zaatakowany wkrótce po opuszczeniu studia telewizyjnego RTL Boulevard, gdzie udzielał wcześniej wywiadu.

Do De Vriesa oddano pięć strzałów – podała stacja telewizyjna NPO 1. Reporter został zaatakowany niedaleko studia telewizji RTL Boulevard w pobliżu popularnego placu Leidseplain w stolicy Niderlandów.



Dziennikarz został natychmiast przewieziony do szpitala. – Jest w bardzo ciężkim stanie i walczy o życie – powiedziała na konferencji prasowej burmistrz miasta Femke Halsema.





Policja aresztowała podejrzanych

źródło: pap

aresztowała trzech podejrzanych – poinformował Frank Paauw, szef policji w Amsterdamie. Nie podał jednak żadnych więcej szczegółów.Radio BNR przekazało informację, że premier Mark Rutte spotkał się wieczorem w Hadze z koordynatorem ds. zwalczania terroryzmu (NCTW). Szef rządu został szczegółowo poinformowany o okolicznościach ataku.Po spotkaniu premier powiedział dziennikarzom, że próba zabójstwa dziennikarza to atak na wolne. – Zbrodnia jest szokująca i niezrozumiała – ocenił Rutte.Holenderska klasa polityczna jest w głębokim szoku po ataku na de Vriesa. – To straszna wiadomość – powiedział minister finansów Woopke Hoekstra, który otrzymał informację o ataku na reportera podczas debaty w parlamencie.– To uderzenie w dziennikarstwo – ocenił ze swej strony Thomas Bruning, sekretarz generalny Holenderskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.Peter R. De Vries jest popularnym reporterem kryminalnym. W przeszłości często komentował procesy znanych przestępców w mediach.