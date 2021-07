Założyciel SpaceX zamieszkał w kontenerze

Miliarder Elon Musk zamieszkał w niewielkim domku modułowym, wartym 50 tys. dolarów. Już rok temu zadeklarował, że pozbędzie się nieruchomości, by nie odciągały jego uwagi od pracy nad projektem podróży na Marsa. Wiadomo już, że sprzedał większość swoich posiadłości.

„Moim głównym domem jest budynek za dosłownie 50 tys. dolarów w Boca Chica, w bazie lotów kosmicznych, który wynajmuję od SpaceX. Jest to niesamowite” – taką notkę zamieścił ostatnio na Twitterze Elon Musk.



Boca Chica to wioska w Teksasie, gdzie produkowane są statki kosmiczne. Zgodnie z wizją miliardera mają odpowiadać za podbój Marsa. SpaceX to przedsiębiorstwo założone przez Muska, które ma zrealizować tę wizję.





Biznesmen sprzedał kilka nieruchomości, w tym za 29 mln dolarów najcenniejszą perłę w swojej kolekcji – posiadłość w Los Angeles. Zostawił sobie tylko dom dla siedmiorga dzieci.

Musk zamieszkał w 115-metrowym domku modułowym. Przypominające kontener lokum, wyprodukowane przez firmę Boxabl, ma łazienkę, łóżko, kuchnię i salon. Konstrukcja jest odporna na ogień, powodzie, silne wiatry, gnicie, szkodniki.



Musk w 2023 r. planuje przeprowadzić komercyjny lot na orbitę Księżyca, a już we wrześniu – pierwszy cywilny załogowy lot na orbitę okołoziemską.

